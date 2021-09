Fútbol.- Ancelotti: "Hazard no está al nivel que todos quieren"

"La lesión de Bale es bastante importante"



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el belga Eden Hazard "no está al nivel que todos quieren" y que es "complicado" que pueda jugar "dos partidos seguidos", además de confirmar que la lesión del galés Gareth Bale es "importante", y ha apelado a centrarse en el "exigente" partido de este domingo ante el Valencia en Mestalla.



"Hazard no jugó porque tenía una pequeña molestia en la rodilla. Entrenó ayer, vamos a ver qué pasa. Ha mejorado su condición, pero hay que tener cuidado, porque ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguidos puede ser un poco más complicado. Honestamente, no está al nivel que todos quieren que esté, pero está trabajando y lo veo con confianza. Todos nosotros tenemos confianza de que vuelva a estar en su mejor condición", declaró en rueda de prensa.



Además, el técnico italiano confirmó la lesión de Gareth Bale, aunque no desveló su alcance. "Todavía no sabemos cuánto tiempo necesita. La lesión es bastante importante. Es una pena, porque estaba bastante bien, había trabajado bien. Tenemos que tener en cuenta que a veces puede pasar que con el desgaste de partidos los jugadores se lesionen", señaló.



En cuanto al Valencia, destacó que es un equipo que juega "bien y con intensidad". "Tenemos que prepararlo muy bien, vamos a jugar contra un equipo que lo está haciendo muy bien", indicó. "A nivel físico, el equipo se va a recuperar, mañana creo que estará bien. Será un partido exigente, porque el Valencia está jugando muy bien, tiene confianza y viene en una buena racha. Es un partido que nos va a exigir mucho y tenemos estar listos", añadió.



Ancelotti recalcó también que deben mejorar su inicio en los encuentros. "Físicamente, las segundas partes de los partidos las hemos hecho mejor, lo que tenemos que mejorar es la primera parte, que empezamos un poco vagos. Todos tienen una buena condición", afirmó. "Las rotaciones son indispensables, porque hay jugadores cansados, otros a los que hay que cuidar porque no son jóvenes... Es casi obligatorio. No será una gran rotación, pero tenemos que cambiarlos un poco", prosiguió.



Sobre los futbolistas que menos juegan, reconoció que es "importante hablar" con ellos de sus decisiones. "Es muy difícil tomar decisiones, poner jugadores a calentar para después no jugar... A veces tienes una idea y la dinámica del partido cambia. El jugador tiene que saberlo y tiene que tener paciencia con mis decisiones", analizó.



"ME HA SORPRENDIDO LA ADAPTACIÓN DE CAMAVINGA"



En otro orden de cosas, el preparador blanco desveló que le ha sorprendido el arranque de Eduardo Camavinga. "La adaptación de Camavinga me ha sorprendido un poco. Todos conocemos su calidad física y técnica, y ha puesto en el campo su personalidad, su carácter. Tiene una fuerte personalidad, se preocupa de lo que pasa en los partidos y tiene confianza en su habilidad", subrayó.



En cuanto a Vinícius, afirmó que "tiene una habilidad impresionante en el uno contra uno". "Esta temporada ha empezado bien, marcando. No soy un mago, solo un entrenador, pero trato de dar la confianza a todos los jugadores para expresar su calidad", dijo.



"Para echarse el equipo a la espalda tienes opciones: personalidad, carácter, carisma, calidad... A veces Vinícius ha llevado al equipo a la espalda, como contra el Levante; en 30 minutos marcó dos goles y nos evitó una derrota. Ahora, por el hecho de ser muy joven, se echa al equipo a la espalda solamente con calidad, y cuando sea más veterano podrá meter carácter, personalidad y experiencia", prosiguió.



Además, alabó el buen comienzo de curso de su compatriota Rodrygo. "Veo un delantero completo, muy rápido, con mucha calidad, muy frío frente a la portería, que puede jugar en todas las posiciones del frente... Es muy joven y seguro que es el presente y el futuro del Real Madrid", adelantó.



También destacó la importancia en su esquema del brasileño Casemiro. "La calidad defensiva de Casemiro no es fácil encontrarla en otro jugador, tenemos jugadores con distintas características. Ojalá que pueda jugar todos los partidos, y si no puede jugar, habrá que cambiar un poco el plan. El doble pivote es una solución", expresó.