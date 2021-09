Familiares de venezolanos víctimas de trata exigen una reunión con el fiscal

Fotografía de archivo en la que se registró al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en Caracas (Venezuela). EFE/Raúl Martínez

Caracas, 17 sep (EFE).- Familiares de víctimas de trata de personas y de desaparecidos en naufragios en las costas de Venezuela pidieron este viernes al fiscal general, Tarek William Saab, ser recibidos por su despacho y obtener respuestas sobre la investigación que se hace sobre estos casos y que ya tiene más de tres años.

"Las familias víctimas de las desapariciones y trata en las costas de Venezuela, nos encontramos nuevamente en Caracas. Queremos tomar su palabra, porque usted anunció el día de ayer que va a abrir las puertas del Ministerio Público para revisar todos los casos de derechos humanos", indicó uno de los familiares en un vídeo publicado por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de Twitter.

Agregó que son 129 las personas desaparecidas en alta mar, como lo reflejó el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, "y queremos tomar su palabra y que nos atienda".

"Estamos introduciendo nuevamente documentos dirigidos a su despacho, a derechos humanos y a delincuencia organizada para que tomen en cuenta nuestro caso que tiene más de tres años", expresó.

El familiar señaló que desde hace tres años ningún despacho del Estado, incluyendo a la Fiscalía, han dado alguna respuesta sobre el caso.

Además recordó que el año pasado llevaron a cabo una manifestación a las afueras del Ministerio Público en Caracas, y fueron recibidos por Saab "con la doctora Guillen, de derechos humanos, y nos dijeron que iba a haber respuestas, pero 19 meses después nosotros aún no tenemos respuestas".

"Espero tener noticias de usted, llámenos, que estamos dispuestos a conversar para presentarle nuestras pruebas y que haya justicia para estas personas que no tienen voz, porque somos la voz de quienes no tienen voz", puntualizó.

El jueves, Saab aseguró que cualquier persona que considere que sus derechos humanos han sido vulnerados "pueden acudir ante el Ministerio Público para tener respuesta inmediata", al mismo tiempo que calificó de "panfleto" el nuevo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.

"Hicieron un panfleto atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles, de asedio a nuestro país", dijo Saab en una declaración sin preguntas.

El fiscal afirmó que en Venezuela hay un sistema de Justicia que trabaja "en base a lo que establece la constitución y la ley" a la vez que reiteró el "compromiso" de la Fiscalía "para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos sin distingo de ninguna clase".

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron a finales del año pasado unir "esfuerzos urgentes" para evitar que más refugiados venezolanos desaparezcan en el mar después de que una embarcación con 25 migrantes se volcara cuando se dirigía a Trinidad y Tobago.

El representante especial conjunto de Acnur y OIM para refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, señaló que son necesarios "esfuerzos urgentes para evitar que traficantes y redes de trata envíen personas en estos viajes tan peligrosos y para proteger a las personas refugiadas y migrantes de la explotación y el abuso".