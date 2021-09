España.- AVT acusa a Sánchez de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa"

18-09-2021 La AVT homenajea a las víctimas del terrorismo en Madrid. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA AVT



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de ser capaz de "pactar con el diablo" por no abandonar "su sillón en la Moncloa", aunque "el precio sea las víctimas de España y los españoles", en referencia al apoyo del partido EH Bildu para formar gobierno.



Así lo ha manifestado la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, durante el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Madrid, que se celebra también en San Sebastián, Zaragoza y Granada, puntos en los que el etarra Henri Parot provocó las 39 muertes por las que cumple condena por delitos de terrorismo, donde también se ha llevado a cabo una ofrenda floral en los monumentos de homenaje a las víctimas del terrorismo.



El motivo de estos actos es que Sare, la plataforma de apoyo a los presos de ETA, iba a convocar una marcha en apoyo a la marcha por Parot de este sábado en Mondragón, que al final desconvocó, pero sustituyéndola por actos en varias plazas para pedir el fin de su carcelación.



La presidenta de honor de la AVT ha sido la encargada de leer el manifiesto en Madrid, en el que se critica el cambio en la política penitenciaria de manos del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y achaca que las instituciones permitan homenajes como el de Parot y que "la izquierda abertzale ha sido aupada por Sánchez a la dirección de este Estado".



Además, la AVT ha recordado a las 39 víctimas de Parot y ha denunciado que se vayan a llevar a cabo concentraciones en apoyo al etarra y recalcan que están "hartos" de denunciar este tipo de actos y que "ni los tribunales ni las delegaciones de Gobierno las prohíban".



"Aunque cambia de nombre y de lugar, estas concentraciones siguen teniendo como objetivo mostrar como víctimas a los terroristas por una supuesta legislación de excepción, y ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA", ha señalado.



La asociación ha criticado que los actos sirven de enaltecimiento del terrorismo pese al "sangriento historial criminal de ETA", lo que implica "menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares".



PP, Cs Y VOX APOYAN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



Al acto han acudido representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Durante la concentración, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado a la "presión social" como detonante para que se haya desconvocado el homenaje a Parot.



Así, Almeida ha asegurado que "el problema es que se les ampare y que haya un silencio desgarrador para las víctimas como el que se ha producido desde el Gobierno de la nación" y ha alertado de que el Gobierno "depende de los partidos de los herederos de ETA, de los votos de EH Bildu".



Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es "una vergüenza" que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil.



"Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco", ha criticado Bal.



En la misma línea, la coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "blanquear" a Bildu, un partido político que "no es normal", con el objetivo de permanecer en La Moncloa.



Durante el acto, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha depositado unas flores rojigualdas para mostrar su reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo.



Espinosa de los Monteros ha calificado el acto de "apoyo a la memoria, dignidad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo. "Son los auténticos héroes de nuestra democracia", ha sentenciado.



El portavoz de Vox en el Congreso ha mostrado su repulsa a las "terribles iniciativas" del País Vasco con la autorización del Gobierno y jueces sobre los acercamientos de los presos de ETA a la comunidad vasca.