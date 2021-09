El presidente dominicano viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU

El presidente dominicano, Luis Abinader, en una imagen de archivo. EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo, 18 sep (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, partió este sábado a Nueva York para participar en la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Abinader, quien viaja por primera vez a Estados Unidos desde su llegada a la Presidencia en agosto de 2020, hablará ante los miembros de la Asamblea General de la ONU el miércoles 22.

El mandatario dominicano estará acompañado del canciller, Roberto Álvarez, del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y del representante permanente de la República Dominicana ante la ONU, José Blanco, según un comunicado de la Presidencia.

La información da cuenta de que Abinader "agotará una extensa agenda de trabajo que incluirá reuniones bilaterales" en la sede de la ONU, aunque no precisa con cuáles presidentes serán dichos encuentros.

En el marco de su visita a Nueva York, Abinader tendrá encuentros con la diáspora dominicana y participará en el World Leaders Forum de Columbia University, donde ofrecerá una cátedra junto al académico Jorge Castañeda.

Además, asistirá a la apertura de la exposición "1961: Año de la Libertad", en colaboración con City College of New York (CUNY), en el Parque CUNY, agrega la información oficial, que señala que Abinader regresará a la República Dominicana el 23 de septiembre.

Después de celebrarse virtualmente en 2020, las sesiones de este año en la ONU usarán un formato híbrido, con jefes de Estado y de Gobierno que estarán en persona y otros que ofrecerán sus discursos por medio de videos pregrabados.