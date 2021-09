"El otro Tom" trae a TIFF el controvertido trastorno del déficit de atención

Imagen de archivo de Rodrigo Plá, el director uruguayo afincado en México. EFE /Mario Guzmán

Toronto (Canadá), 18 sep (EFE).- Rodrigo Plá, el director uruguayo afincado en México, presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el film "El otro Tom", realizado junto con su esposa, Laura Santullo, y en el que explora sobre medicación de los niños diagnosticados con el trastorno del déficit de atención.

"El otro Tom", cuyo estreno mundial se efectuó en el Festival de Cine de Venecia, se centra en una madre soltera, Elena (interpretada por Julia Chávez), que sobrevive en El Paso (Estados Unidos) junto con su hijo Tom (Israel Rodríguez Bertorelli), quien es diagnosticado con el trastorno del déficit de atención.

Tras el diagnóstico, Tom empieza a ser tratado con medicamentos para corregir su comportamiento "inapropiado", como lo califica el colegio. Pero a consecuencia de las medicinas, el pequeño empieza a sufrir depresión y Elena decide escapar y que Tom deje el tratamiento.

En Toronto, Plá explicó a Efe que la impresión que los dos cineastas tienen de la controversia del diagnóstico del trastorno de déficit de atención en la infancia es que está sobremedicado.

"En otra época, incluso se valoraba que el niño tuviera curiosidad, que fuera inquieto. Era como un atributo. Y ahora resulta que son rápidamente rotulados con una enfermedad. De alguna manera, es un estigma y cargan con eso", explicó el realizador, autor de largometrajes como "La zona" (2007) o "Un monstruo de mil cabeza" (2015).

"Ni Laura ni yo decimos que no hay niños diferentes. Lo que nosotros pensamos es que, si efectivamente hay tantos niños que presentan una condición particular similar, y se habla de entre el 5 y el 10 % de niños medicados, tal vez se debiera pensar una manera de darles un lugar que no sea tratar de volverlos iguales a todos a través de un medicamento", añadió.

"Tal vez si son diferentes, habría que aceptarlos en su diferencia. Hay que poder tener, como sociedad, la versatilidad para darles cabida y no dejarles al margen", continuó.

Plá y Santullo decidieron rodar "El otro Tom" en Estados Unidos, aunque la película termina en México, porque el país norteamericano es considerado el modelo a nivel mundial en la evaluación y medicación de trastornos mentales y por la fuerte implantación de los servicios sociales.

Los dos realizadores señalaron que la tensión entre los límites de lo público y lo privado es una de las partes esenciales del filme.

La pareja también decidió rodar "El otro Tom" con Chávez y Rodríguez Bertorelli a pesar de que era la primera vez que se colocaban delante de una cámara.

Plá señaló que el filme "propone una mirada sobre este controvertido diagnóstico del trastorno del déficit de atención, que se centra sobre la observación de la conducta y eso siempre tiene límites".

"Y lo contamos a través de Elena, una madre soltera, complicada, y su hijo que es diagnosticado con el trastorno del déficit de atención, narrado y construido a través de pequeñas escenas donde nos concentramos más es en el vínculo entre ellos dos", añadió.

El director expresó su "alegría enorme" de que la organización de TIFF haya seleccionado "El otro Tom" para la XLVI edición de la muestra, que termina este sábado en Toronto.

"Después de un año de reclusión, con la incertidumbre por saber cuál será la salida de la película, con los cines cerrados al principio y luego semicerrados con la mitad de la capacidad, y teniendo ahí la película esperando una salida, el hecho de conseguir espacios en Venecia y ahora en Toronto, dos de los festivales más importantes del mundo, es como una alegría enorme", dijo.

Tras su presencia en Venecia y Toronto, "El otro Tom" ha sido seleccionado por los festivales de Biarritz (Francia) y Morelia (México).

"Es una hermosa manera de tratar de salir de la pandemia. La oportunidad de compartir nuestro trabajo y que nuestro trabajo haya suscitado interés en estos festivales, nos tiene muy honrados, agradecidos y contentos de que esté sucediendo. Es un salvavidas", concluyó.