Diego Forlán es destituido vía Zoom por el Atenas de Segunda División

El exfutbolista y exentrenador del Atenas SAD, Diego Forlán. Foto de archivo. EFE/ Raúl Martínez

Montevideo 18 sep (EFE).- Diego Forlán abandonó este sábado el banquillo del Atenas, club de la Segunda División de Uruguay al que dirigió durante doce partidos y cuyos directivos anunciaron al exgoleador el fin del vínculo en una comunicación a través de la plataforma Zoom.

El club uruguayo agradeció hoy "el compromiso y el trabajo" de Forlán al frente del equipo que pertenece al Grupo Pachuca.

En su corta carrera como entrenador, que incluye un breve paso por Peñarol, en cuyo banco estuvo once encuentros, Forlán ha dirigido en total 23 partidos de los que los dos equipos ganaron ocho, empataron ocho y perdieron los siete restantes.

La salida del Atenas se dio en momentos en que el equipo de San Carlos ocupa el sexto puesto con 17 unidades, que le garantiza paso a la liguilla final.

La prensa local afirmó que el exjugador de la Celeste ha tenido fuertes discusiones con los directivos del club, que finalmente desembocaron en su salida.

El presidente del Atenas S.A.D, Juan Pablo Fassi, dijo a Efe, poco después de la llegada de Forlán, que los resultados no iban a ser un factor clave para la estabilidad del entrenador, pues apostaban con él por un proyecto de largo plazo hasta el ascenso.

Sin embargo, tras la derrota del equipo ante el Rampla Juniors por 2-1, hace dos días el entrenador quedó sentenciado.

"Gracias a todo el plantel, al staff de soporte, los funcionarios y los colaboradores por su sinergia de trabajo. No queríamos este desenlace, pero el fútbol es así", publicó este sábado Forlán en su cuenta de Twitter.