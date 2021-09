Costa Rica abre la vacunación contra la covid-19 a migrantes irregulares

En este país de 5,1 millones de habitantes al menos el 8% de la población es migrante, según las cifras oficiales. Foto de archivo. EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 17 sep (EFE).- Las autoridades de Costa Rica anunciaron este viernes la apertura del proceso de vacunación contra la covid-19 para los migrantes irregulares, quienes deberán demostrar su arraigo en el país.

El viceministro de Salud, Pedro González, explicó que esta iniciativa tiene como fin "vacunar a la mayor cantidad posible de personas que habitan en el país" y destacó que el proceso se lleva a cabo en conjunto entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Sistema de Naciones Unidas.

Los migrantes irregulares que deseen vacunarse deben demostrar su arraigo en Costa Rica mediante varias opciones como estar incluido en una ficha familiar ante la CCSS, tener registro de hijos inscritos en centros educativos, una nota del lugar donde trabaja que indique el periodo de tiempo laborado o registros de propiedades a su nombre.

Estas personas deberán acudir a un centro de salud para identificarse y no se les exigirá estar asegurado para optar por la vacuna.

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi, felicitó al país por abrir la vacunación para todas las categorías de población migrante regular, para la población migrante irregular que demuestre arraigo en el país y para los refugiados y solicitantes de refugio.

"Costa Rica es uno de los primeros países de la región en tomar una posición clara y abierta en este tema. El país reafirma su compromiso de siempre de proteger y cumplir con los derechos humanos de todas las personas. Esta decisión no es solo lo correcto, si no lo más inteligente para protegernos a todos", expresó Baiocchi.

Datos de la CCSS muestran que al 16 de septiembre de 2021 se han aplicado 408.454 dosis de la vacuna contra la covid-19 a personas extranjeras, de estas 280.812 corresponden a primeras dosis y 127 642 a segundas dosis.

Antes del anuncio de este viernes para migrantes irregulares, Costa Rica ya vacunaba a los migrantes regulares con algún tipo de identificación que confirme su estatus.

En este país de 5,1 millones de habitantes al menos el 8% de la población es migrante, según las cifras oficiales.

Costa Rica ha recibido 6,2 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 y hasta el 14 de septiembre, último dato oficial disponible, había aplicado 4,8 millones de dosis.

Hasta el 14 de septiembre el 60,9 % de la población del país tiene al menos una dosis, mientras que el porcentaje con dos dosis es del 33,5 %.

A partir de este fin de semana las autoridades comenzaron un "vacunatón" de 10 días que consiste en ampliación de horarios para colocar unas 500.000 dosis.

Costa Rica atraviesa en la actualidad un cuarta ola de contagios con un promedio diario de alrededor de 2.500 casos que mantiene los hospitales al tope de su ocupación.

El país acumula 505.163 casos a lo largo de la pandemia y 5.849 fallecidos.