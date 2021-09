Colombia.- Duque invita a Feijóo a visitar Colombia con una "misión empresarial" para abordar "negocios" en cinco sectores

18-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, intercambian regalos en el Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela. POLITICA ESPAÑA EUROPA SUDAMÉRICA GALICIA AUTONOMÍAS INTERNACIONAL COLOMBIA CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS



Los mandatarios se reúnen en Santiago para "fortalecer lazos" en pesca, 'contract', renovables, TIC y cultura



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, se ha reunido este sábado con el mandatario de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha invitado a visitar el país latinoamericano con una "misión empresarial gallega" para hablar de "negocios" en cinco sectores.



En concreto, según han trasladado ambos líderes en una comparecencia ante la prensa posterior al encuentro, la intención es abordar "de manera muy concreta" alianzas en pesca, en 'contract' --diseño de interiores--, en energías renovables e industria agroforestal, en la aplicación de las nuevas tecnologías a la sanidad y en cultura e intercambio de estudiantes universitarios.



Duque y Feijóo se han reunido en el Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela en el marco de la gira de tres días que el presidente colombiano realiza por España esta semana y que le ha llevado a ser recibido por el rey Felipe VI.



En su encuentro con el presidente de la Xunta, Duque ha estado acompañado de sus ministras de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, y de Cultura, Angélica Mayolo, entre otros. Por su parte, Feijóo ha contado con la presencia de su vicepresidente económico, Francisco Conde, y del conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez. También han participado el embajador español en Bogotá, Marcos Gómez, y su homólogo colombiano en Madrid, Luis Guillermo Plata.



Ha sido una reunión "rápida pero intensa de trabajo", según ha explicado el presidente de la Xunta, quien ha marcado el objetivo de que Galicia llegue a los 25.000 millones de euros anuales en exportaciones para el 2025. Para ello, ha dicho que pone las empresas gallegas "a disposición del Gobierno colombiano" y ha aceptado la invitación a visitar el país latinoamericano.



En el sector de la pesca, Duque ha puesto encima de la mesa el "gran interés" que tiene en que las compañías gallegas vean a Colombia "como un destino en el que se puede trabajar". Mientras tanto, Feijóo ha recordado que Galicia no solo es "la primera potencia pesquera" de Europa, sino que "también hace fragatas".



En cuanto al 'contract', que en la Comunidad nace "como consecuencia de la expansión mundial de Inditex", ha incidido el titular de la Xunta, el presidente colombiano ha destacado que en su país "ya se adquieren" productos gallegos y "se ven grandes edificaciones" levantadas con estos mismos, como es el caso de la Torre Bacatá de Bogotá.



"LA EXPERIENCIA" DE GALICIA EN SANIDAD



En el ámbito de las tecnologías de la comunicación, Feijóo le ha ofrecido la experiencia gallega en materia sanitaria con proyectos en los que la Xunta lleva trabajando "mucho tiempo". Así, Duque ha mencionado "hitos" de la Comunidad como la historia clínica electrónica y la tarjeta sanitaria: "Lo que queremos es aprender de la experiencia de Galicia".



En el sector forestal y de las renovables, el presidente de Colombia ha mostrado su interés en que las empresas gallegas vean en Colombia una "oportunidad única". Por un lado, ha reivindicado que su administración tiene el "compromiso de sembrar 180 millones de árboles para agosto de 2022".



Por otro, ha destacado la "transición energética monumental" de la Comunidad y ha avanzado su voluntad de que compañías gallegas "participen en la subasta de renovables" y exporten a Colombia su modelo.



Y en cultura, Duque ha apostado por "buscar coproducción, codistribución y coprotección de la propiedad intelectual" de la mano de las empresas gallegas, al tiempo que ha alabado los programas de la Xunta para que latinoamericanos con raíces gallegas puedan cursar estudios superiores en Galicia.



De este modo, le ha mostrado a Feijóo su disposición a que estudiantes gallegos puedan acudir a las universidades colombianas a cursar "carreras afines".



"FORTALECER LAZOS" ENTRE GALICIA Y COLOMBIA



Asimismo, Iván Duque, quien se ha dicho "orgullosamente católico", ha expresado al mandatario gallego su "honra" de poder visitar Galicia y Santiago de Compostela en Año Santo. Por eso, le ha pedido al Apóstol "que proteja Colombia, que acompañe a Colombia y que esta visita sirva para fortalecer lazos" entre ambos territorios.



Feijóo le ha agradecido su presencia en la capital gallega, "la primera" de un presidente internacional a la Comunidad en este Xacobeo "a pesar de la pandemia". "Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí, en esta plaza que es una de las más importantes de Europa", ha señalado.



El presidente de la Xunta también ha subrayado la situación "geoestratégica" de Galicia, "una rótula entre España y Portugal" y el "córner de Europa" desde donde "miles de gallegos" salieron hacia América. "Quiero agradecerte, en nombre de nuestros antepasados, la acogida que hemos tenido en Colombia", le ha dicho.



En esta misma línea, Feijóo ha animado a los colombianos a "seguir caminando" a Galicia, puesto que este país latinoamericano es uno de los primeros 20 del mundo desde los cuales llegan más peregrinos. No en vano, en lo que va de año ocupa el 13º lugar.



RECEPCIÓN POR EL ALCALDE Y PASEO



Una vez concluida la reunión y la comparecencia, Duque ha sido recibido por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y ha firmado el libro de honor del Ayuntamiento.



Posteriormente, el presidente de Colombia, acompañado tanto de Feijóo como de Bugallo, ha dado un pequeño paseo por la Praza do Obradoiro ante la mirada de centenares de turistas, peregrinos y vecinos, que han desenfundado cámaras y móviles para captar además el sonido de las gaitas que ha amenizado el recorrido.



En este paseo hacia la Catedral, donde ha entrado para asistir a la tradicional misa del peregrino, una mujer de nacionalidad colombiana le ha dedicado abucheos y ha acusado a Duque de "corrupción". "¡Es una vergüenza!", le ha espetado.