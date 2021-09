Camus, una carrera de películas inolvidables y grandes galardones

El director y guionista cinematográfico Mario Camus, en una imagen de archivo. EFE/Pedro Puente Hoyos

Madrid, 18 sep (EFE).- El director y guionista español de cine Mario Camus García, fallecido en su Santander natal a los 86 años, cuenta en su haber con varios filmes inolvidables, fruto de una carrera que le valió importantes galardones como el Goya o el Oso de Oro de Berlín.

Director de películas de tanto renombre en el cine español como "La colmena" y "Los Santos Inocentes, formó parte de la generación del “nuevo cine español”, junto a Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Miguel Picazo o José Luis Borau.

Mario Camus nació el 20 de abril de 1935 en Santander, pero con apenas seis años se marchó con su familia tras el grave incendio que sufrió la ciudad, en el que se quemó la sastrería que tenía su padre. Regresó en 1944.

Empezó su carrera laboral en Radio Cantabria, pero pronto se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y, junto a Basilio Martín Patino, fundó el cineclub de los colegios mayores. No terminó la carrera porque en 1957 ingresó en la Escuela Oficial de Cine, donde se diplomó en Dirección y de la que más tarde fue profesor.

En el cine, tras colaborar con Saura en "Los golfos" (1959), en 1963 realizó el cortometraje "La suerte" y su primer largometraje, "Los farsantes".

Entre 1964 y 1965 escribió y dirigió las películas "Young Sánchez", basada en una novela de Ignacio Aldecoa, del que era muy amigo; "Muere una mujer" y "La visita que no tocó el timbre".

En los sesenta dirigió en tres ocasiones al cantante Raphael: "Cuando tú no estás" (1966), "Al ponerse el sol" (1967) y "Digan lo que digan" (1968). Camus recordaría años después que con ellas recibió mucho dinero. Con Sara Montiel rodó "Esa mujer" (1968).

De esa etapa son también: "Con el viento solano" (1966); "El regreso de Martín Rubio" (1967); "Soledad" (1967); "Volver a vivir" (1968); y el western "La cólera del viento"(1970).

Posteriormente dirigió las películas "La Leyenda del alcalde de Zalamea" (1973) o "Los pájaros de Baden-Baden" (1975), de Aldecoa, por la que recibió el segundo premio a la mejor película, el mejor Guión y el mejor Director del Sindicato Nacional del Espectáculo. También "La joven casada" (1975) y "Los días del pasado" (1978), con Marisol y Antonio Gades.

Las adaptaciones literarias que realizó en los años ochenta fueron las que le proporcionaron mayor relevancia. Así, en 1980 rodó la serie de Televisión Española (TVE) "Fortunata y Jacinta", que él mismo había adaptado de la obra de Benito Pérez Galdós.

Y en 1982 inició el rodaje de "La colmena", basada en la novela de Camilo José Cela, y ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín (1983), además de otros premios como los de mejor película y mejor director del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC); premio al Mérito Artístico y a la mejor película en el Festival de cine de Alejandría; o el primer premio del Centro Internacional de las Artes, las Letras y el Cine (CIDALC), de Francia.

A continuación rodó "Los Santos Inocentes", sobre la obra de Miguel Delibes, con la que, entre otros, recibió el premio Ecuménico a la mejor película en el Festival de Cannes (1984), el premio al Mérito Artístico y a la mejor película en el Festival de Cine de Alejandría y el premio a la mejor película en los Festivales de Durban y de Varna. Delibes le dedicó un libro con la frase: "A Mario, que triunfó y me triunfó".

De 1985 es la película "La vieja música", a la que siguieron: "La casa de Bernarda Alba" (1987), que escribió y dirigió; la serie "La forja de un rebelde" (1988), que consiguió el Premio Antena de Oro 90; "Después del sueño" (1992); y "Sombras de una batalla" (1993), que obtuvo dos Premios Goya (guión original e interpretación masculina de reparto).

Asimismo, "Amor propio" (1994) y "Adosados" y "El color de las nubes", que escribió y dirigió.

Como guionista intervino, además de en "Los golfos" (1962) y "Llanto por un bandido" (1964), de Carlos Saura, en "El que enseña" (1965), "Chicas de club" (1972), "Truhanes" (1983) y "Marbella, un golpe de cinco estrellas" (1985).

También "Luces de bohemia" (1985), de Miguel Angel Díez; y "Werther" (1986), "Beltenebros" (1992), y "El pájaro de la felicidad" (1993), estas tres últimas de su amiga Pilar Miró. Y "Un lugar en el mundo" (1994); "Más allá del jardín" (1996), de Pedro Olea; y "Roma" (2004), de Adolfo Aristaráin, entre otros.

Para TVE escribió series tan populares como "Conozca Vd. España"; "Si las piedras hablaran"; "Los camioneros" o "Curro Jiménez" -Camus fue muy amigo del actor Álvaro de Luna-.

De 2002 es "La playa de los galgos" y, tras cinco años de ausencia del cine, en 2007 estrenó "El prado de las estrellas".

En 2015 publicó el libro "Quedaron estas cosas", con doce relatos breves sobre su vida.

Aparte del Goya de Honor (2011), Camus recibió numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan: el Oso de Oro del Festival de Berlín 1983 por "La colmena"; Premio Nacional de Cinematografía 1985, Goya 1993 al mejor Guión Original entregado en 1994 por "Sombra en una batalla", y Premio Demetrio Pisondera 2009 del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega.

Su vida y trayectoria se recogieron en el libro "Oficio de gente humilde, Mario Camus", de Juan Carlos Frugone (1984).

Camus solía comentar que le faltó adaptar al cine "Los amores tardíos" de Baroja. En 2018, en un seminario de los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial al que asistió, comentó que no pensaba mucho en el cine y que, cuando hablaban de él, le daba la sensación de que se referían a otra persona. Eso sí, explicó, por la noche siempre ponía una película, pero "todas de hace 40 o 50 años".

Mario Camus vivía en Ruiloba (Cantabria). Estuvo casado con Concha Bergareche, a la que conoció en EFE