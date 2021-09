Brasil.- El 76 por ciento apoyaría la destitución de Bolsonaro si incumple una orden judicial

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El 76 por ciento de la población brasileña ha manifestado su respaldo a un posible 'impeachment' o destitución del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, si incumple una orden judicial.



El propio Bolsonaro afirmó el pasado 7 de septiembre que no cumpliría ningun orden judicial del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que investiga al mandatario brasileño. Si finalmente la incumple, supondría un delito de responsabilidad y abriría la posibilidad de un 'impeachment'.



Según el estudio de Datafolha, el 21 por ciento considera que no debería recibir castigo alguno si incumple un mandato judicial y el 3 por ciento no quiso opinar. El estudio se realizó a partir de 3.667 entrevistas en 190 ciudades brasileñas entre el 13 y el 15 de septiembre.



Por edades, los jóvenes --16-24 años-- son los que más defienden el 'impeachment' con un 86 por ciento y también tiene especial apoyo entre el tramo más pobre (82 por ciento). También es más popular entre quienes suspenden a Bolsonaro (94 por ciento).



Por contra, los más tolerantes al incumplimiento de dictámenes judiciales son los más ricos (32 por ciento), los empresarios (39 por ciento) y quienes aprueban el desempeño de Bolsonaro (59 por ciento).