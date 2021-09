Bolivia reporta 346 nuevos casos de covid-19 y 20 fallecidos

Fotografía de archivo tomada el pasado 2 de septiembre en la que se registró a una mujer embarazada al ser vacunada contra la covid-19, en un puesto móvil de vacunación cerca al estadio Hernando Siles, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La Paz, 17 sep (EFE).- Bolivia reportó este viernes 346 nuevos casos de covid-19 y 20 fallecidos en una jornada en la que el Ministerio de Salud y la Organización Save The Children abastecieron de equipos de bioseguridad a hospitales de cinco regiones del país en prevención a una posible cuarta ola de la pandemia.

El último reporte del Ministerio de Salud señala que la mayor cantidad de nuevos contagios se registraron en la oriental Santa Cruz con 142, en la central Cochabamba con 40 y en La Paz con 66.

En las otras seis regiones del país los nuevos casos positivos oscilaron entre 30 y un contagio.

También cuantifica los casos activos que son 27.652 y 450.400 personas se recuperaron del coronavirus en total en todo el país.

Con estos datos Bolivia acumula 496.700 casos positivos y 18.648 fallecidos.

Este viernes el Ministerio de Salud junto a la Organización Save The Children entregaron insumos de bioseguridad al igual que equipos como concentradores de oxígeno, oxímetros de pulso, termómetros entre otros a los hospitales materno infantiles y los que atienden casos de covid-19 en los departamentos de La Paz, la altiplánica Oruro, la central Cochabamba y la oriental Santa Cruz.

También se entregaron mascarillas, lentes de protección, batas quirúrgicas, alcohol, entre otros, según un boletín del Ministerio de Salud.

"La solidaridad entre nosotros es lo que ha marcado la pandemia de la covid-19", manifestó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

Por su parte, la director país de Save The Children, Marianela Montes de Oca, indicó que es importante que en tiempo de pandemia se debe "aunar esfuerzos" para dar respuesta a la niñez y adolescencia "en situación de vulnerabilidad".

Bolivia está en una etapa de desescalada de esta tercera ola en la que desde hace varios días los contagios diarios se mantienen por debajo de los mil, tras atravesar por una tercera ola que se inició a principios de mayo y que en algunas jornadas superó el centenar de fallecidos y los casos estuvieron por encima de los 3.000.

El reporte también indica que ya son 3.039.671 personas que cuentan con el esquema completo de vacunación contra la covid-19 en el país y 3.342.990 tienen la primera dosis.

Desde el jueves el país inició una nueva estrategia de vacunación desplegando brigadas médicas que harán visitas casa por casa en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.

Las dosis administradas son Sinopharm y Sputnik V, mediante compras del Gobierno, mientras que las del tipo AstraZeneca, Pfizer y las unidosis de Janssen llegaron por medio de donaciones del mecanismo Covax de las Naciones Unidas.