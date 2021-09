Arrimadas urge al Gobierno a que cambie la ley para evitar de manera "más fácil y rápida" los homenajes a terroristas

18-09-2021 La líder de Cs, Inés Arrimadas, en la ofrenda floral organizada en Zaragoza por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en protesta por los actos en apoyo al etarra Henri Parot. POLITICA



ZARAGOZA, 18 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha urgido al Gobierno de España a que cambie la Ley de Víctimas del Terrorismo para que "sea todavía más fácil y más rápido impedir los homenajes a terroristas".



Arrimadas ha asistido este sábado, 18 de septiembre, al homenaje y ofrenda floral organizados en Zaragoza por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en protesta por los actos en apoyo al etarra Henri Parot, cuyo rastro de terror incluye atentados como el de la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, que dejó once muertos, incluidos seis niños.



Le han acompañado el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, la coordinadora provincial de Ciudadanos (Cs) de Huesca, Sara Giménez, entre otros representantes del partido en las instituciones de la comunidad.



La líder nacional de Cs ha mostrado su apoyo a todas las víctimas del terrorismo en España, que han perdido la vida y a sus seres queridos por los "salvajes" asesinatos de ETA.



Arrimadas ha lamentado que este sábado, aunque se haya desconvocado la marcha organizada en Arrasate (Guipúzcoa) en apoyo a Henri Parot, se van a celebrar "decenas" de actos alternativos en las plazas de los pueblos contra "la cadena perpetua" de los etarras.



Para la líder de la formación naranja, durante mucho tiempo en España hubo "conciencia social" para recordar a las víctimas y "señalar a los verdugos", pero "por desgracia --ha continuado-- en los últimos años los verdugos son blanqueados y las víctimas son olvidadas".



Por ello, ha dicho Arrimadas: "No podemos permitir que se olvide a las víctimas, que se les vuelva a humillar y que encima tengamos que soportar que los socios de Sánchez, los que le mantienen en el poder, estén apoyando hoy que se esté haciendo homenajes a asesinos".



"PONER ROSTRO A LAS VÍCTIMAS"



La presidenta de Ciudadanos ha querido "poner rostro a las víctimas" de los terroristas frente a los homenajes que este sábado se van a suceder por todo el País Vasco con "las caras de asesinos".



Sosteniendo un cartel con la imagen de los seis niños que perdieron la vida en el atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza, Arrimadas ha subrayado: "Esta es la obra de Parot, a quien se le va a homenajear en decenas de localidades del País Vasco".



Arrimadas ha valorado que un Gobierno "digno" no puede permitir que quien perpetró atentados terroristas sea homenajeado en España. Por eso, ha vuelto a manifestar su apoyo a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a las familias, para concluir recordando que "el movimiento político que apoya que se pueda homenajear a los asesinos sea quien mantenga a Sánchez en el poder".