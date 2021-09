Anne Hidalgo refuerza su campaña con un libro electoral y de confidencias

Anne Hidalgo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 18 sep (EFE).- La ambición presidencial de Anne Hidalgo tras siete años en la alcaldía de París era para los franceses una obviedad que ella misma ha confirmado este mes y que completa con un nuevo libro donde echa la vista atrás para dar fuerza a sus intenciones: "Allí estaré", dice sobre las elecciones de 2022.

"Une femme française" (Una mujer francesa), publicado esta semana en Francia y dedicado a sus padres, Antoine y Maria, hace valer su experiencia al frente de la capital francesa y no esconde sus críticas al Estado y a las trabas derivadas de una excesiva burocracia para abogar por una mayor descentralización.

Hidalgo (San Fernando, sur de España), de 62 años, siempre había defendido que su lugar estaba en la alcaldía de París, con una acción directa y tangible para la población, pero no pilló a nadie por sorpresa cuando este 12 de septiembre se declaró candidata al Elíseo "para construir una Francia más justa".

El proyecto que tiene para su país de adopción, al que llegó a los tres años de edad, no se aleja de lo defendido como regidora: una visión pensando en las generaciones futuras, asegura, con la lucha contra el cambio climático y contra las desigualdades como eje.

"Une femme française" no es una obra autobiográfica, pero sus reflexiones sobre el feminismo o la ecología se intercalan con recuerdos de su familia y de su pasado como hija y nieta de republicanos, con el que tiende lazos constantemente.

"Mi elección constituye un motivo de orgullo para los españoles, incluso de derechas, a pesar del pasado antifranquista de mi abuelo. A sus ojos es como si uno de ellos hubiera conquistado París, es decir... Francia", estima sobre cómo se recibió en España su llegada a la alcaldía en 2014.

Otras veces no duda en subrayar las oportunidades que le dio su segundo país, donde obtuvo la nacionalidad a los 14 años.

"El ejemplo que di (a mis hijos) de una madre que no se había sacrificado a sí misma ni dependía de un hombre me parece un modelo más inspirador que aquel al que sin duda habría estado abocada si mis padres no hubieran optado por emigrar a Francia", sostiene sobre la forma en que ha conciliado su vida personal y profesional.

El cuadro de sus oponentes en 2022 todavía no está cerrado. El actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, no ha anunciado si intentará renovar su cargo, la ultraderechista Marine Le Pen sí ha dado ese paso y el proceso para la elección de un aspirante en otros partidos de derecha e izquierda sigue abierto.

SONDEOS EN SU CONTRA

De momento, un sondeo difundido este martes por el instituto demoscópico Elabe deja sin posibilidades a la regidora en la primera vuelta con el 6 % de las intenciones de voto, frente al 26 % de las dirigidas al presidente o al 23 % que obtendría Le Pen.

Pero en "Une femme française" la alcaldesa confía "en la capacidad de los franceses de hacer prevalecer la proximidad, la solidaridad, la utilidad, la dignidad y el interés por lo que vivirán las generaciones futuras".

"Soy también una europea convencida. Mi acción en París lo demuestra. (...) Deseo orientar la construcción europea hacia un modelo más social y ecológico", señala quien se ha ganado muchas críticas por peatonalizar las orillas del Sena e impulsar las vías ciclistas en la capital.

Hidalgo, que no ha escondido en el pasado sus desacuerdos con Macron, se apoya en la experiencia ganada con los atentados de 2015 en París o con la gestión de las protestas de los "chalecos amarillos", que durante cerca de un año bloquearon cada fin de semana parcialmente las calles de la capital y de otras ciudades del país.

E igualmente con la pandemia, sobre la que lamenta la falta de coordinación y confianza de las autoridades estatales: "El Estado mira a los poderes locales como contrapoderes", apunta abogando por un "Big Bang" que redistribuya de forma más efectiva los roles.

"Une femme française" se suma a "Le lieu des possibles" o "Respirer", otros libros escritos por ella, y se engloba en una campaña apenas incipiente y en la que reclama su lugar porque la elección de 2017, según denuncia, no ha cumplido su promesa de aportar "calma" al país.

Marta Garde