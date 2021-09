AMP.- Argentina.- Alberto Fernández anuncia cambios en el Gobierno de Argentina tras la crisis por la debacle electoral

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes cambios en el Gobierno tras la crisis desatada por la debacle electoral de las primarias, que llevó a varios ministros a dimitir y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a cuestionar el funcionamiento de algunas áreas del Ejecutivo y exigir un "relanzamiento".



Entre los cambios, el mandatario ha respondido a una petición expresa de Fernández de Kirchner y ha nombrado al hasta ahora gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como nuevo jefe de Gabinete, cargo que ocupaba Santiago Cafiero.



Este pasará ahora al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores que hasta ahora dirigía Felipe Solá, según informa la agencia de noticias argentina Télam. En el Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete en la Presidencia de Fernández de Kirchner, sustituirá a Sabina Frederic.



El ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, continuará en su cargo, después de haber sido uno de los primeros en presentar su renuncia, lo que hizo estallar la crisis del Gobierno del 'Frente de Todos' y ha derivado en la renovación del Gabinete.



Por otro lado, Fernández ha optado por Julián Domínguez para la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca en reemplazo de Luis Baterra, y ha decidido prescindir de Nicolás Trotta como ministro de Educación, por lo que ha nombrado a Jaime Perzyck como nuevo responsable.



En Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus sustituirá a Roberto Salvarezza, cercano a la vicepresidenta y que presentó su renuncia junto a De Pedro.



Por último, el mandatario argentino ha elegido a Juan Ross para ponerse al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa en lugar de Juan Pablo Biondi, quien este mismo viernes presentó su dimisión "indeclinable" para "pacificar" la crisis del Ejecutivo, ya que había sido cuestionado por Fernández de Kirchner.



Según ha informado la Presidencia, Alberto Fernández ha agradecido el trabajo realizado por los ministros salientes y ha recibido el "compromiso" en "esta nueva etapa" de los funcionarios designados. La toma de posesión de los nuevos ministros se llevará a cabo el próximo lunes en la Casa Rosada.



El miércoles también pusieron sus cargos a disposición del presidente los ministros de Justicia, Martín Soria; de Medio Ambiente, Juan Cabandié, y de Cultura, Tristán Bauer, --junto a De Pedro y Salvarezza--, si bien no se han anunciado cambios en sus carteras.



Estas dimisiones desataron la crisis interna del Ejecutivo, ante lo que Cristina Fernández de Kirchner demandó al presidente que honrase la voluntad del pueblo argentino y relanzase el Gabinete, unos cambios que consideró necesarios tras la "derrota sin precedentes del peronismo" en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatoria (PASO).



REACCIONES DE LA OPOSICIÓN



Desde la oposición han destacado el incremento del peso político de los aliados de la vicepresidenta Cristina Fernández en el nuevo Consejo de Ministros. "Cristina en el Senado de la Nación le acaba de armar el gabinete a Fernández", ha apuntado el candidato a senador por Juntos por el Cambio en Córdoba Luis Juez.



La presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, ha cuestionado "el retroceso brutal" que se ha producido con estos cambios y ha dicho que quienes pierden son los argentinos. En concreto se ha referido al nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur: "Solo alcanza con mirar Tucumán, una de las provincias más pobres, más clientelares, con más inseguridad y con más narcotráfico. Que el gobernador de la provincia sea el recambio me parece una aberración para el conjunto del pueblo argentino".



También ha criticado el nombramiento de Aníbal Fernández como nuevo ministro de Seguridad, de quien ha dicho que "representa el 'status quo' del peor modelo de seguridad". "Se va a un modelo de seguridad que no solamente fracasó sino que fue cuestionado nacional e internacionalmente. Es un enorme retroceso", ha argumentado.



Por su parte, el diputado opositor Fernando Iglesias ha señalado que "la locura es total" por el nombramiento de Fernández en sustitución de Sabina Frederic y por la elección de Jaime Perczyk al frente de Educación, al que ha reprochado ser profesor de educación física.