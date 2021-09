Alemania.- Laschet pronostica un resultado muy ajustado en las elecciones alemanas

DELBRUECK (ALEMANIA), 18 (DPA/EP)



El candidato conservador a la Cancillería alemana, Armin Laschet, ha pronisticado unos resultados muy ajustados de las elecciones generales del próximo domingo, en las que espera suceder a su correligionaria Angela Merkel.



"Esta es una elección muy ajustada, es una carrera muy ajustada", ha afirmado Laschet este sábado en declaraciones a la prensa durante un acto electoral en Delbrueck-Steinhorst, en Renania del Norte-Westfalia.



Su partido, la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y su socia bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), están pocos puntos por detrás de los socialdemócratas en las preferencias electorales.



"Todavía tenemos ocho días y todos sienten que algo se está moviendo", ha afirmado esperanzado, al tiempo que se ha mostrado escéptico frente a los sondeos de opinión. "Las encuestas son encuestas: cada día, una nueva encuesta de clics", ha señalado, al tiempo que ha destacado que hay mucha gente que no está contemplada en estos sondeos.



"Pero el próximo domingo, la gente no hará clic, sino que rellenará una papeleta. Ahí es cuando la gente votará, y entonces incluso las muchas personas a las que normalmente no se les pregunta podrán articular su voto", ha argumentado.



Los socialdemócratas del vicecanciller y ministro de Finanzas Olaf Scholz están por delante de los conservadores con cerca de un 25 por ciento en la intención de voto frente a 21 o 22 por ciento. Los sondeos siguen viendo a Los Verdes de la candidata Annalena Baerbock en tercer lugar, con entre un 15 y un 17 por ciento.