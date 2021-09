Afganistán.- UNICEF pide "no dejar atrás" a las niñas ante la apertura de centros educativos en Afganistán

02-09-2021 Una niña desplazada en Afganistán junto a su madre POLITICA INTERNACIONAL OCHA AFGANISTÁN



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido "no dejar atrás" a las niñas ante la apertura de los centros educativos en Afganistán este sábado tras meses de cierre por la pandemia de COVID-19.



En un comunicado, la directora general de UNICEF, Henrietta Fore, ha saludado la apertura de institutos en el país asiático, pero ha mostrado la "profunda preocupación" del organismo por que no se permita a las niñas retomar su educación.



"Las niñas no pueden, y no deben, dejarse atrás", ha urgido Fore, que ha incidido en que es "crítico" que las niñas y las jóvenes puedan volver a las clases "sin más retrasos". Asimismo, ha apuntado a la necesidad de que haya profesoras en los centros.



Según datos proporcionados por Fore, incluso antes de la crisis humanitaria, 4,2 millones de niños no estaban escolarizados en Afganistán. De ellos, alrededor del 60 por ciento son niñas.



Así, ha defendido el progreso "significativo" en materia educativa en Afganistán en los últimos 20 años, que han permitido triplicar el número de colegios e incrementar el número de estudiantes de un millón a 9,5 millones. "Cada día que una niña pierde en su educación es una oportunidad perdida para ella, su familia y su comunidad", ha insistido, pidiendo "respetar" y "proteger" los avances logrados.



De este modo, ha garantizado que UNICEF continuará trabajado para que todos los niños y niñas tengan oportunidades equitativas para aprender y desarrollar las habilidades que necesitan para construir un Afganistán "pacífico" y "productivo".



Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán dieron el viernes la orden para que todos los estudiantes varones del país reanudaran sus clases a partir de este sábado, cuando reabrirán todas las escuelas masculinas y las madrasas. No obstante, los insurgentes no incluyeron a las niñas en este anuncio.