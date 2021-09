Afganistán.- Pakistán anuncia contactos con los talibán para incluir a tayikos, uzbecos y hazaras en el Gobierno afgano

01-01-1970 El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, en una foto de archivo POLITICA CHIP SOMODEVILLA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha anunciado este sábado la apertura de negociaciones con los talibán para la inclusión de tayikos, uzbecos y hazaras --las tres principales minorías étnicas afganas-- en el gobierno afgano.



"Tras las reuniones en Dushanbé con líderes de los países vecinos de Afganistán y tras una conversación particularmente prolongada con el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, he dado comienzo a un diálogo con los talibán para que un gobierno afgano incluyente incluya a tayikos, hazaras y uzbecos", ha publicado Jan en Twitter en referencia a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO).



Jan añade en un mensaje posterior también publicado en Twitter que "tras 40 años de conflicto, esta inclusividad garantizará la paz y un Afganistán estable, que interesa no solo a Afganistán sino a toda la región".



Pakistán ha destacado la necesidad de un gobierno afgano incluyente desde que los talibán tomaran Kabul y pusieran fin a la guerra en el país el pasado 15 de agosto y recuerdan a los islamistas que gobiernan ahora que se comprometieron a incluir a las minorías.



El gobierno provisional anunciado por los talibán incluye principalmente a pastunes, la etnia mayoritaria de Afganistán, pese a que suponen menos de la mitad de la población. Los ministros son líderes de los talibán y sus aliados y no hay ninguna mujer entre ellos.