Abascal (Vox) denuncia en Arrasate la "traición" a las víctimas de Pedro Sánchez, presidente "con los votos de ETA"

En el acto de Vox, simpatizantes y antifascistas intercambian gritos e insultos y un viandante resulta herido al caer al suelo en un tumulto



ARRASATE (GIPUZKOA), 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado en Arrasate (Gipuzkoa) la "traición" a las víctimas del terrorismo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser presidente del Gobierno "con los votos de ETA". Antifascistas se han contramanifestado frente a los asistentes al "acto de desagravio a las víctimas de ETA" celebrado en la localidad guipuzcoana, y se han intercambiado gritos e insultos.



La Ertzaintza desplegada en el municipio en un fuerte operativo, ha cargado en dos ocasiones contra los antifascistas, por lo que se han producido algunas carreras. En uno de los tumultos, un viandante de edad avanzada ha caído al suelo y ha tenido que ser atendido de sus heridas por sanitarios.



Tras participar en el homenaje a las víctimas en Arrasate (Gizpuzkoa), poco después de celebrarse un acto del PP y mientras en otra zona de la localidad, Sare se concentraba en contra de la "cadena perpetua", Abascal ha advertido de que les da "igual cómo le llamen a lo que lleva aquí ocurriendo hace muchos años".



"Recibimientos a presos, actos de homenaje a terroristas, manifestaciones de apoyo, reivindicaciones por los supuestos derechos vulnerados de los asesinos, de los peores psicópatas ya conocidos en nuestra tierra", ha dicho.



Según ha apuntado, lo que ocurre "de manera sistemática" y "con la complicidad de las instituciones, especialmente con la del presidente del Gobierno, "es un acto permanente de exaltación del terrorismo y de reivindicación de los crímenes de la banda terrorista ETA".



Ha explicado que Vox se ha desplazado a Arrasate "para denunciarlo" y no contribuir con su "silencio", así como para "denunciar la traición del presidente del Gobierno". En este punto, ha afirmado que Pedro Sánchez "es hoy presidente gracias a los votos de ETA".



"Esa traición, esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo". "Desde luego, no va a ser con nuestra colaboración; por eso estamos hoy apoyando a las víctimas del terrorismo en Mondragón y donde nos convoquen cuando haga falta", ha concluido.



De forma previa, Abascal ha participado, en compañía, del secretario general del partido, Javier Ortega Smith, y la diputada en el Congreso, Macarena Olona, así como la parlamentaria vasca de la formación, Amaia Martínez, entre otros dirigentes, en el homenaje "en defensa de la memoria de las víctimas".



Todos ellos se han situado tras la pancarta en la que podía leerse "Sois las voces de los asesinos. Nosotros las víctimas". De forma previa, en el mismo espacio, frente a ellos, se habían concentrado antifascistas que han comenzado a proferir insultos.



Durante la concentración, la madre de Irene Villa, María Jesús González, ha dado lectura a un texto en el que, en referencia al Gobierno central, ha esperado que "nunca se tenga que arrepentir de alimentar a la serpiente de ETA".



También ha intervenido el expresidente de la AVT Francisco José Alcaraz, que en alusión a la manifestación por el miembro de ETA convocada por Sare, ha asegurado que es "un homenaje promovido por etarras y avalado por quienes tenían la obligación de judicial y moral de haberlo suspendido".



Ha recordado que les acusan de "haber venido a provocar". "Y es cierto, hemos venido provocar las conciencias de quienes quieren que renunciemos a la verdad y a la justicia". Además, ha denunciado la existencia de "jueces y fiscales que se están manchando las togas con la sangre de las víctimas del terrorismo". "No se puede contribuir a que el sacrificio de las víctimas sea en vano. El delito de odio es justificado permitiendo homenajes como este", ha concluido.



Tras proferir gritos de "viva España" y "viva la Guardia Civil", varios de los congregados en el acto se han situado en la zona acordonada por la Ertzaintza frente a los manifestantes antifascistas, con intercambio de insultos y gritos.



En algún momento, se han producido algunas carreras y la Policía vasca ha cargado. Durante el tumulto, un viandante de edad avanzada ha caído al suelo, y ha resultado herido por lo que ha tenido que ser atendido por los sanitarios.



Además, desde los balcones, se han arrojado algunos objetos y agua contra los vehículos de Vox estacionados en las inmediaciones. El fuerte dispositivo policial desplegado por la Ertazintza en la localidad ha impedido que los conatos de enfrentamiento fueran a más y, finalmente, los dirigentes y simpatizantes de Vox han abandonado el lugar pasada la una y veinticinco de la tarde.