Yartzi busca el tricampeonato en Red Bull Estados Unidos

Redacción Cultura, 17 sep (EFE).- El puertorriqueño Yartzi defenderá el título de Red Bull Batalla de los Gallos y tratará de alzarse con el tricampeonato en la Final Nacional de Estados Unidos que se celebrará el próximo sábado 18 de septiembre en Los Ángeles.

Yartzi, vigente poseedor del título de las dos últimas ediciones tras sus éxitos en 2019 y 2020, buscará consagrarse como el primer tricampeón de la historia de Red Bull que consigue sus coronas de campeón nacional de forma consecutiva.

Solo el mexicano Aczino puede presumir de tener tres finales nacionales en su poder, a la que hay que añadir también un campeonato de Colombia, si bien es cierto que no lo consiguió consecutivamente (2014, 2015 y 2017).

El boricua, uno de los máximos exponentes del 'freestyle' hispano en el circuito norteamericano, además tratará de certificar una nueva clasificación para la Final Internacional que se celebrará en Santiago de Chile, donde podría verse las caras con el actual campeón, el mexicano Rapder, y cobrarse la revancha por la eliminación de la edición de 2020 en República Dominicana.

Así, junto a Rapder, los mexicanos Aczino, bronce el curso pasado, y Skiper, en condición de campeón nacional azteca, el español Skone, como subcampeón de la Internacional de 2020, Hammer, campeón de Uruguay, P8, campeón de Costa Rica, Basek, campeón de Chile, y Marithea, reciente campeona en Colombia, también tienen asegurado su puesto para la gran cita.

Aunque "El Cacique" regresa como el principal candidato, la reaparición de leyendas como Jay Co, campeón nacional de República Dominicana en 2007, y LinkOne, campeón nacional de Puerto Rico e Internacional en 2007, completa una lista de la que también forman parte El Dilema y Jordi, plata y bronce en 2020, OG Frases, Reverse, El Poeta, RuRa, Adonys, Cuban, Ackonn, Boss, GIO, Klaze y McBetho.

Precisamente, Jay Co y Link One se reencontrarán 14 años después de la última vez que se enfrentaron, puesto que fueron los contendientes de aquella polémica última ronda de la Final Internacional de 2007 celebrada en Venezuela, en la que también participaron Kim MC, única mujer en una cita mundialista hasta la fecha, o los españoles Rayden y Noult.

El jurado estará compuesto por la popular rapera mexicana Snow Tha Product, el exintegrante puertorriqueño del conocido grupo Calle 13 y los batalleros Jony Beltrán, Cacha y El B. El espectáculo será retransmitido a través de los canales oficiales de Red Bull.