Vaticano.- El Papa invita a los catequistas a "escuchar" sin tener "las respuestas ya preconfeccionadas"

ROMA, 17 (EUROPA PRESS)



El Papa ha invitado a los catequistas a ser más creativos y a "escuchar" sin tener "las respuestas ya preconfeccionadas" para anunciar el Evangelio porque, según ha señalado, la catequesis no debe ser "memorizar" fórmulas matemáticas o químicas.



"La catequesis no es una comunicación abstracta de conocimientos teóricos que hay que memorizar como si fueran fórmulas matemáticas o químicas", ha reivindicado el Pontífice al recibir en audiencia en el Vaticano a los responsables de las Comisiones de Catequesis de las Conferencias Episcopales Europeas.



Francisco ha reclamado así a los catequistas que sepan escuchar a la gente, pero no "no superficialmente", sino poniendo en diálogo la cultura local con la Palabra de Dios. Y se ha preguntado: "¿No es este el deber más urgente de la Iglesia entre los pueblos de Europa?".



El Papa ha dicho que no puede haber catequistas que estén "cansados" o que sean "repetitivos en las distintas etapas del camino catequético". El Pontífice instituyó en mayo el ministerio laical del catequista al que están llamados todos los bautizados "de profunda fe y madurez humana" que se sienten llamados a colaborar en el servicio de la difusión del Evangelio evitando caer en expresiones del "clericalismo" y ante un mundo cada vez más "globalizado", según se desprende del Motu proprio 'Antiquum ministerium'.



En el documento, Francisco constató que era necesario "un auténtico encuentro con las jóvenes generaciones" que no olvide en ningún caso "la exigencia de metodologías e instrumentos creativos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la transformación misionera que la Iglesia ha emprendido". La institución del ministerio laical del catequista tuvo lugar después 11 meses después de haber renovado el Directorio de la catequesis.