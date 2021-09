Una carrera sobre la nieve en medio del desierto de Emiratos

EFE/EPA/ALI HAIDER

Dubái, 17 sep (EFE).- En el exterior el termómetro marca 40 grados, pero en el interior del Ski Dubai la temperatura se sitúa bajo cero y 400 corredores de varias nacionalidades y edades, hombres y mujeres, se disponen a competir en la segunda carrera sobre la nieve que tiene lugar en Dubái.

Pia Hansske, una alemana de 44 años afincada en el país árabe, ganó la carrera en 2020 y este año compite de nuevo, ya que corre de forma habitual sobre el asfalto.

"A nadie le importa si eres un principiante o no, lo haces por ti misma", dice a Efe esta madre para la que correr es una "terapia". Sin embargo, admite que ella sabe "donde poner los pies exactamente sobre la nieve, algo que para otros puede ser difícil".

"Subo constante en las pistas empinadas, me relajo en las zonas en plano y luego dejo que la gravedad me lleve en las pistas en bajada", explica después de haber recorrido 5 kilómetros en las tres pistas de nieve que existen dentro del Ski Dubai.

Esta es la segunda edición de la carrera sobre nieve organizada por el Consejo de Deportes de Dubái en este centro comercial que cuenta con pistas de esquí, un parque de juegos en la nieve y otras actividades para vivir una experiencia alpina en medio del desierto.

Los corredores llegaron a las 6.00 de la mañana hora local y empezaron a competir en varias tandas según el recorrido: pueden elegir 3 kilómetros o 5 kilómetros en base a su preparación física, ya que no todos son profesionales.

"En Dubái hace mucho calor. Es bueno entrenar en el frío para que mis músculos se recuperen", señala Mariam Al Suwaidi, una corredora de 35 años que viene dos veces al mes a entrar a Ski Dubai para prepararse para una carrera más extrema: en medio del desierto.

"Es algo divertido que todo el mundo puede hacer, las pistas no son tan duras. Es intenso subir, ¡pero bajar es divertido!", asegura.

Para ella y otros corredores acostumbrados a temperaturas muy superiores, competir en la nieve no es fácil, pero es una oportunidad para ponerse a prueba y refrescarse, antes de volver a sudar. EFE

