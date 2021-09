UE.- Sánchez apuesta por un debate a nivel europeo sobre el marco normativo de los mercados eléctricos

17-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre EUMED en Atenas POLITICA POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de España, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de abrir un debate a nivel europeo sobre el marco normativo de los mercados eléctricos toda vez que, ha sostenido, el precio de la energía es un "problema europeo".



Desde Atenas, donde ha participado en la cumbre EUMED-9 junto a sus homólogos de otros ocho países mediterráneos de la UE, Sánchez ha explicado que uno de los temas que han discutido ha sido precisamente el del precio de la energía.



Puesto que no es un problema de cada país, sino "europeo", ha dicho, "tenemos que encontrar soluciones a nivel europeo". Según Sánchez, de esta forma la UE podrá hacer valer más su "peso específico en las relaciones internacionales de cara a la autonomía estratégica" y ser capaz de "dar respuestas más eficaces a ese precio de la energía".



Hasta ahora, ha incidido el presidente del Gobierno, los Estados miembro lo que han hecho ha sido responder "con nuestros instrumentos nacionales". "Si queremos hacer de esa transición ecológica una transición justa tenemos que empezar a abrir un debate europeo sobre el marco normativo que tenemos de los mercados de la electricidad", ha sostenido.



También hay que "empezar a pensar en una autonomía estratégica de la energía y, por qué no, del gas natural", ha subrayado, insistiendo en que se trata de un debate que se ha planteado ya a la Comisión Europea y al resto de socios y que "va a ser necesario abrir en el conjunto de la UE".



Sánchez realiza estas declaraciones después de que el Gobierno aprobara el martes pasado un plan de choque para frenar la escalada de los precios de la luz, que incluía medidas fiscales, regulatorias y de protección de los clientes más vulnerables.



Entre las medidas aprobadas figura una que implica un recorte de 2.600 millones en los ingresos a las compañías eléctricas, que ha desencadenado el desplome en Bolsa de Endesa e Iberdrola y ha suscitado las quejas del sector y de los inversores internacionales por la inseguridad jurídica que puede representar.



Esta misma semana, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, abogó por reformar el sistema europeo de fijación de precios de la electricidad debido a sus "demasiadas disfunciones".



"Tarde o temprano, Europa tendrá que decir algo. El sistema tiene que ser revisado porque tiene demasiadas disfunciones. La traslación del coste del gas a otras energías cuyo coste de producción no tiene nada que ver con el precio de gas es algo que no tiene una justificación económica clara", dijo.



Borrell se mostró convencido de que finalmente este debate se abrirá en el seno de la Comisión Europea, dado que la subida de los precios de la electricidad acabará por afectar a todos los países, no sólo a España.