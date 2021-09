Terminal clave de gas natural en EEUU continúa cerrada por daños

(Bloomberg) -- Una de las terminales de exportación de gas natural más grandes de Estados Unidos permanece cerrada por cuarto día consecutivo, justo cuando el mundo, Europa en particular, está desesperado por obtener más suministros del combustible.

La planta de gas natural licuado (GNL) de Freeport en la isla Quintana, a unos 100 kilómetros al sur de Houston, se vio obligada a cerrar el martes después de perder energía cuando el huracán Nicholas tocó tierra. Freeport declaró fuerza mayor en los envíos desde la instalación ese mismo día.

Las plantas de licuefacción de gas natural están construidas para resistir huracanes, pero Freeport y otras dependen de las redes eléctricas locales. La terminal, que representa alrededor de 17% de las exportaciones de GNL de EE.UU., está cerrada al tiempo que la oferta mundial de gas natural exacerba la crisis de energía europea de proporciones históricas.

“Se ha restaurado la energía en la mitad de la isla y CenterPoint Energy está aquí ahora mismo trabajando para restaurar la otra mitad, con suerte para el final del día”, dijo la alcaldesa de Quintana, Shari Wright, en una llamada telefónica. Sin embargo, Wright dijo que no podía hablar en nombre de la instalación de Freeport LNG.

Nicholas era más pequeño que las tormentas recientes que azotaron la costa del Golfo, pero aún así provocó cortes de electricidad a casi medio millón de clientes y más de 10.000 de ellos permanecieron sin electricidad el viernes, principalmente en Freeport, Lake Jackson y otras comunidades cercanas, según un portavoz del proveedor CenterPoint.

El área de servicio tenía “varios postes caídos en calles, árboles y cables caídos y daños en las redes de servicio”, dijo CenterPoint. “Han habido muchos desafíos para la restauración en esta área, incluido el tráfico, la accesibilidad, la vida silvestre, el nivel del agua, las condiciones pantanosas y los escombros de vegetación”, agregó la compañía.

Los precios del gas natural en EE.UU. se desplomaron el viernes, en parte debido a los flujos más bajos desde las terminales de GNL. Los futuros de Nymex para entrega en octubre cayeron un 4,3% para ubicarse en US$5,105.

Nota Original:Key U.S. LNG Terminal Remains Shut as Global Gas Crunch Deepens

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.