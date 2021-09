Tenis.-Feliciano López: "El tenis español necesitaba a Carlos Alcaraz"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El tenista español Feliciano López ha celebrado "el soplo de aire fresco tremendo" que ha supuesto la "irrupción" en el circuito ATP de Carlos Alcaraz, cuartofinalista en el US Open con apenas 18 años, y ha asegurado que "el tenis español necesitaba" una noticia así porque se trata de "un jugador especial".



"La irrupción de Carlos ha sido un soplo de aire fresco tremendo. Creo es un jugador único con cosas especiales que solo algunos elegidos tienen, y sobre todo su madurez para lo joven que es. Al final no podemos olvidar que tiene 18 años y que está compitiendo contra los mejores del mundo en los escenarios más grandes. Creo era algo que necesitaba el tenis español", valoró López ante la prensa en la Caja Mágica.



En cualquier caso, aclaró que "obviamente no va a haber otro Rafa Nadal" y avisó de que "las comparaciones no benefician a Carlos ni a ningún jugador español que venga detrás" del jugador balear, actualmente de baja por lesión.



"Dicho esto, Carlos es lo que cualquier país sueña con tener. Más allá de lo bueno que es, es el carisma que tiene, es un jugador que atrae a la gente y de esos hay muy pocos, surgen cada cierto tiempo y hay que tratar de aprovecharlos. Un jugador que con 18 años pone a la pista Artur Ashe en pie contra el número tres del mundo... Esas cosas hay que valorarlas muchas", dijo.



En su faceta de director del Mutua Madrid Open, 'Feli' también subrayó que "Carlos es de esos jugadores que arrastra a la gente porque tiene un desparpajo y un saber estar en la pista impropios de un niño de 18 años". "Además su tenis es muy versátil, muy espectacular y engancha a la gente. Eso es algo que no compras en la tienda, él lo tiene de forma natural por su forma de ser. Por eso creo que es un jugador especial y ojalá lo podamos tener en la pista Manolo Santana muchos años", deseó.