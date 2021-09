Sánchez prevé una cargada agenda en Nueva York con relevancia económica

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, protagonizará una cargada agenda en Nueva York la próxima semana con motivo de su presencia en la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y en la que incluirá diversos actos para seguir explicando las oportunidades de inversión que ofrece España. EFE/ Eloy Alonso

Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, protagonizará una cargada agenda en Nueva York la próxima semana con motivo de su presencia en la apertura del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y en la que incluirá diversos actos para seguir explicando las oportunidades de inversión que ofrece España.

Ese fue el objetivo de su gira por Estados Unidos que realizó en julio y estará presente también en este desplazamiento a Nueva York que se prolongará del 19 al 24 de septiembre.

Sánchez tiene previsto aprovechar para mantener diversas reuniones bilaterales con otros líderes asistentes al inicio de la Asamblea, pero según fuentes del Gobierno, no habrá tampoco en esta ocasión encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Biden estará presente en Nueva York el martes 21 para intervenir en la apertura del periodo de sesiones de la ONU, pero debido a la pandemia no ofrecerá la habitual recepción a los jefes de Estado y de Gobierno que se desplacen a Naciones Unidas.

Sin embargo, Sánchez sí participará mediante un vídeo grabado en un evento virtual convocado por Biden en los márgenes de la cumbre el día 23 para analizar los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la pandemia.

Sánchez llegará el domingo a Nueva York e iniciará su agenda al día siguiente participando en una reunión que organiza el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, y el primer ministro británico, Boris Johnson, para debatir la lucha contra el cambio climático.

A continuación asistirá a un acto impulsado por el empresario Michael Bloomberg en el que expondrá a inversores estadounidenses las oportunidades que ofrece España con su Plan de Recuperación.

Su agenda la continuará con sendas reuniones con Guterres, Boris Johnson y el emir de Qatar, Tamin bin Hamad al Zani, y una cena organizada por Goldman Sachs para abordar como financiar las medidas frente al cambio climático.

Esa misma jornada participará en otro acto virtual coorganizado por Guterres y el que estarán también otros líderes y representantes de empresas e instituciones financieras que abordarán el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

El martes, el presidente del Gobierno estará presente en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU y aprovechará para reunirse con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

También acudirá a una reunión convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la problemática de las mujeres en las zonas de conflicto, y tendrá un coloquio en el Council on Foreign Relations para analizar diversas cuestiones de geopolítica mundial.

Con una visita a un centro de investigación de Johnson&Johnson iniciará sus actividades el miércoles 22 para clausurar después un foro económico organizado por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos.

Sánchez ha convocado para esa jornada a otros líderes a un evento para reforzar la apuesta por el multilateralismo y después acudirá a una cena organizada por Charles Michel con jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de África.

La intervención del presidente del Gobierno ante la Asamblea General de la ONU será el jueves, pero antes tendrá una intervención en el Council of the Americas sobre la situación en América Latina y el Caribe y se reunirá con un grupo de científicos españoles que trabajan en Estados Unidos.

A ello sumará una entrevista con el presidente de Bolivia, Luis Arce.