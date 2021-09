Rocío Flores desvela si el futuro de Olga Moreno pasa por volver a televisión

MADRID, 17 (CHANCE)



Rocío Flores está cada vez más cómoda en su puesto de colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Muy guapa con una blusa blanca con las solapas más favorecedoras de la temporada y con la mejor de sus sonrisas, la hija de Rocío Carrasco continúa al margen de las polémicas familiares a escasas semanas del estreno de la segunda parte de la docuserie de su madre, pero no ha tenido problema en resolver una duda que todos tenemos desde que Olga Moreno se convirtió en la ganadora de 'Supervivientes' hace dos meses. ¿Regresará la mujer de Antonio David Flores a televisión?



La respuesta es "no". Así lo ha dejado claro Rocío que, asegurando que la sevillana está "centrada" en su tienda de ropa, 'Olé & Amén by Olga Moreno', sostiene que Olga prefiere mantenerse alejada del foco mediático. "Ella va a seguir en su línea", ha afirmado la colaboradora, echando por tierra los constantes rumores sobre el fichaje de la ganadora de 'Supervivientes' por algún programa de Mediaser como 'Ya es mediodía' o 'Viva la vida'.



Además, y Rocío ha confesado que Olga continúa siendo muy amiga de Marta López, afirmando que nada hay de cierto en las informaciones que apuntan a que habría sido pillada 'rajando' de la colaboradora durante una comida con amigas en la que estaba presente Lara Sajen. "Si hubiese unas declaraciones poniéndola verde las hubiesen puesto y no lo han hecho. Es absurdo y me parecen historias de colegio", ha afirmado la joven en 'El programa de Ana Rosa'.



Minutos antes pillábamos a Ro saliendo de la casa que Gloria Camila tiene en Madrid. Una imagen con la que, una vez más, echa por tierra los constantes rumores de distanciamiento entre tía y sobrina, en los que ya no se molesta ni en entrar.



Cansada de que Alba Carrillo hable continuamente de ella tanto en 'Ya es mediodía' como en los eventos a los que acude - el último, el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, como hemos informado - Rocío evita responder a los ataques de la modelo dándole donde más le duele: "No tengo nada que decir. Me niego, tiene que estar muy aburrida la pobre"