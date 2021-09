Reino Unido flexibiliza las medidas covid para viajeros

(Bloomberg) -- El Gobierno del Reino Unido flexibilizó los requisitos de pruebas de coronavirus para las personas completamente vacunadas que lleguen a Inglaterra, lo que elimina una importante barrera para los viajes e impulsa a las aerolíneas y las empresas de turismo.

Aquellos viajeros que ya hayan completado su vacunación y que vuelen desde países que no son de alto riesgo quedarán exentos de una prueba previa a la salida, mientras que la detección después de la llegada se hará por medio de pruebas rápidas, según un comunicado de este viernes.

El llamado sistema de semáforos que se utiliza para clasificar a los países se reemplazará por una única “lista roja” para los lugares donde las tasas de infección son altas y por medidas más simples para el resto del mundo, dijo el secretario de transporte, Grant Shapps.

El primer ministro Boris Johnson se ha enfrentado a meses de presión para suavizar las medidas fronterizas a las que se les atribuye la moderada recuperación en la demanda de viajes. Los jefes de la industria han dicho que las pruebas de PCR requeridas en las llegadas, incluso desde lugares menos riesgosos, han actuado como un freno para las reservas debido a la complejidad para organizarlas y los costos que implican.

La eliminación de las pruebas previas a la salida y la simplificación del semáforo entrarán en vigor a partir del 4 de octubre, las pruebas rápidas a partir de finales del mes, dijo el Departamento de Transporte.

