Razgatlioglu y Rea se reparten los primeros libres de Montmeló

EFE/Alejandro García

Barcelona, 17 sep (EFE).- El turco Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) y el británico Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), los dos primeros de la general del Mundial de Syperbike, se repartieron este viernes en el Circuito de Barcelona-Cataluña los mejores tiempos en las dos sesiones de entrenamientos libres para la novena cita del certamen.

El turco marcó en la segunda sesión el mejor tiempo del día (1:42.369) y superó por sólo 50 milésimas de segundo el crono con el que el seis veces campeón norirlandés lideró la tanda matinal (1:42.419). Por la tarde Rea acabó en la cuarta plaza.

El italiano Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) fue séptimo por la mañana pero por la tarde firmó el tercer mejor crono al final del día, a 217 milésimas del turco.

Tras ser tercero en la tanda matinal, el también británico Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) terminó la jornada con el cuarto mejor tiempo, a 239 milésimas.

Tras él acabaron el italiano Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), y otros dos británicos, Alex Lowes (Kawasaki Racing Team) y Leon Haslam (Team HRC).

Álvaro Bautista terminó los segundos libres en novena posición, pero undécimo en la clasificación combinada. El talaverano tuvo una caída al final de la sesión, en la curva 14.

La igualdad en esta primera jornada queda reflejada por lo apretado de los cronos, con los primeros 14 clasificados separados por menos se un segundo, informa la web del Mundial.

Otro español, Isaac Viñales (ORELAC Racing VerdNatura), fue una de las sorpresas del día al acabar el día duodécimo gracias a su crono de los Libres-1. Por delante de Axel Bassani (Motocorsa Racing) y Chaz Davies (Team GoEleven).

El argentino Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team) cerró la jornada en la decimoctava posición.

En Supersport, Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura) cerró la primera jornada en cabeza de la tabla de tiempos a pesar de una caída en los primeros compases de los libres-2. El italiano se impuso por menos de una décima de segundo al campeón de 2019, el suizo Randy Krummenacher (CM Racing).

Manu González (Yamaha ParkinGo Team) parecía en disposición de situarse en la primera posición, pero en las vueltas de última hora sólo pudo terminar tercero, a una décima de De Rosa.

El sudafricano Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team), que aspira a acortar distancias en el campeonato con Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha), ausente este fin de semana, fue cuarto.

El turco Bahattin Sofuoglu (Biblion Yamaha Motoxracing) fue el mejor en Supersport 300 al encabezar los tiempos de las dos sesiones libres. Acabó el día por delante del neerlandés Victor Steeman (Freudenberg KTM WorldSSP Team), aunque por sólo una décima.

El invitado Álvaro Díaz Cebrián (Arco-Motor University Team) firmó el quinto mejor tiempo en su primera aparición de la temporada. El vigente campeón, Jeffrey Buis (MTM Kawasaki), fue sexto a 58 milésimas del español.

El líder del campeonato, Adrián Huertas (MTM Kawasaki), tuvo una jornada complicada y acabó en la decimotercera posición.

Por la mañana se vio involucrado en una caída de Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) y él mismo se fue al suelo. Por la tarde acusó algunos problemas en su Kawasaki.

Alejandro Carrión (Kawasaki). GP Project) y Daniel Mogeda (Team # 109 Kawasaki) completaron el 'top 15' y Ana Carrasco solo pudo marcar un tiempo en la primera sesión libre y acabó vigésima novena.

Además, Hugo De Cancellis (Prodina Team WorldSSP300) causó baja en por una fractura en el maléolo posterior derecho tras una caída en la tanda matinal. Sara Sánchez Tamayo, sustituta de Vicente Pérez Selfa en el Machado CAME SBK, también se fue al suelo en los últimos minutos de los Libres-2.