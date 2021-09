Portaltic.-Fundación Wikimedia bloquea a 7 usuarios que vincula con la infiltracion de un grupo chino

MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Fundación Wikimedia ha concluido una investigación sobre una infiltración en la comunidad con la prohibición de siete usuarios de un grupo no afiliado de China y la retirada de derechos de administrador a otros doce.



La vicepresidenta de Comunidad en Wikimedia, Maggie Dennis, ha compartido las últimas acciones que ha realizado la Fundación con motivo de la infiltración de un grupo chino, tras una investigación que ha durado en torno a un año.



Dennis afirma que se trata de un "caso sin precedentes", con infiltraciones tanto en Wikimedia como en la Wikipedia china, que han puesto en riesgo a usuarios de este país, algunos de los cuales han llegado a ser agredidos físicamente.



Por ello, defiende que no han tenido más elección, que "actuar rápida y adecuadamente en respuesta". Esto se ha materializado en la prohibición de siete usuarios de un grupo no afiliado de China y la retirada de derechos de administrador a otros doce.



La Fundación es consciente de que existen casos de infiltración y que estos adoptan diversas formas: desde gente que deliberadamente se integra en las comunidades de Wikimedia para obtener acceso y movilizar una agenda contraria a los valores abiertos de la comunidad, hasta individuos respetados a los que grupos externos coaccionan.



Estos grupos, con antecedentes en la Wikipedia Croata -que siguen investigando-, como cita Dennis en un comunicado, buscan promover un punto de vista particular, es decir, controlar el contenido de Wikipedia.



Asimismo, la vicepresidenta de Comunidad ha dicho que siguen trabajando con la comunidad china para establecer nuevos enfoques que eviten la captura del proyecto y garanticen la seguridad de los participantes.