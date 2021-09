Planas tratará con su homólogo de EEUU los aranceles a la aceituna española

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una fotografía de archivo. EFE/ Chema Moya

Roma, 17 sep (EFE).- El ministro de Agricultura de España, Luis Planas, ha dicho a Efe que mañana abordará con su homólogo de Estados Unidos, Tom Vilsack, el levantamiento de los aranceles que afectan a la aceituna negra y otros asuntos comerciales.

Planas ha conversado ya con los titulares de Japón y Brasil al margen de la reunión de responsables de Agricultura del G20 que se celebra en Florencia (Italia).

El ministro participa en el G20 porque España es país invitado permanente y en una entrevista telefónica con EFE ha explicado que hablará mañana con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, con quien abordará la necesidad de que la Administración de Biden ponga fin a los aranceles del 35 % instaurados por parte del Gobierno de Donald Trump en 2018 a la aceituna negra de mesa.

"Hablaremos evidentemente de todos los temas que interesan, de producción sostenible a un lado y otro del Atlántico, pero también hablaremos de los temas comerciales que interesan a España, es decir, la suspensión de los aranceles a Airbus, que agradeceré" y "de levantar los últimos aranceles para las ayudas en relación con la aceituna negra que aún nos queda pendiente por resolver", ha subrayado.

BILATERAL CON BRASIL SOBRE EL MERCOSUR

Entre los encuentros bilaterales que Planas ha tenido ya, se encuentra el celebrado el jueves con su homóloga brasileña, Tereza Cristina, con quien ha hablado del Mercosur "un gran acuerdo de la Unión Europea que algún día, pronto, debería hacerse realidad", pero también ha conversado sobre el sector agroalimentario en Brasil, España y la UE.

También ha tenido una reunión con su homólogo japonés, Koya Nishikawa, porque Japón es "un gran mercado para España", y han dialogado de la posibilidad de que España exporte otros productos como el cordero español al país asiático.

"Les vendemos más de 1.100 millones de euros anuales con un saldo muy favorable para nosotros, pues tanto el aceite de oliva, como el vino, como las carne de cerdo, son productos están muy presentes. Y ahora estamos intentando abrir para otros productos como el cordero", ha señalado.

INVOLUCRAR A AGRICULTORES Y GANADEROS

En su intervención en el G20, defendió que el mundo avanza hacia una transición crucial, que llevará a una producción alimentaria mundial más sostenible, pero que este proceso "tiene que hacerse de la mano de los agricultores y de los ganaderos".

"Es decir, no podemos llevar a cabo transformaciones tan profundas sin su participación activa en este gran proceso de cambio que supone, en definitiva, hacer la producción alimentaria del mundo más sostenible", ha apuntado.

El ministro español explicó que los ministros del G20 de Agricultura debaten en estos dos días sobre "producción alimentaria sostenible", un asunto que se pondrá sobre la mesa "también la semana que viene en el ámbito de Naciones Unidas", y en este sentido citó dos retos, uno medioambiental y otro de salud.

"Un reto medioambiental porque tenemos que conseguir en los próximos 30 años producir un 70 % más de alimentos y bebidas empleando menos recursos de los que utilizamos actualmente".

El de salud tiene que ver con "vincular el concepto de la salud humana con el concepto de sanidad animal y al mismo tiempo también con la salud del planeta".

Planas subrayó que uno de los problemas actuales está en el "uso de los antibióticos en la alimentación de animales" y que "se está produciendo lo mismo que ocurre con los humanos: el excesivo uso de antibióticos, digamos no controlados, que pueden llevar a que se produzcan resistencias microbianas que después serán mucho más difíciles de abordar".

ESPAÑA PRESENTARÁ SU PLAN PARA LA PAC A FINALES DE AÑO

El ministro español también ha tenido conversaciones al margen del G20 con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a quien ha asegurado "la intención del Gobierno de España de presentar antes del 31 de diciembre el Plan Estratégico de España" para la Política Agrícola Común.

"La preparación se encuentra muy avanzada. Concluiremos en tiempo y forma para poder cobrar en 2021 los fondos de la PAC", apuntó.

Wojciechowski advirtió en su intervención el jueves en un foro celebrado antes de esta cumbre ministerial que los países europeos deben desarrollar políticas de control para evitar conflictos de interés en la gestión de estos fondos y que no acaben en otras áreas.