Piden a Ortega gesto humanitario para líder opositor preso cuya madre agoniza

Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres

Managua, 17 sep (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia solicitó este viernes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que como gesto humanitario permita al líder estudiantil preso Max Jerez ver por última vez a su madre, quien agoniza en un hospital de Managua.

"Pedimos que doña Heydi (Meza) y Max puedan verse, porque es (un tema) humanitario, no político", indicó la Alianza Cívica en su solicitud.

Jerez, de 27 años, fue capturado el 5 de julio pasado en medio de una ola de arrestos de líderes opositores y profesionales independientes en el marco de las elecciones generales de noviembre próximo, en las que Ortega buscará una nueva reelección.

A inicios de septiembre pasado, la Fiscalía acusó a Jerez por el delito de "conspiración contra la integridad nacional".

El dirigente estudiantil y su madre tuvieron una única oportunidad de verse el 31 de agosto pasado en la cárcel conocida como "El Chipote", en las afueras de Managua, pero Meza, de 67 años, no asistió porque ya "estaba hospitalizada", señaló la Alianza.

Meza cayó enferma días después de brindar una conferencia de prensa en la que defendió la inocencia de su hijo, exigió su liberación y pidió a la comunidad internacional mecanismos de presión para sacar a todos los "presos políticos" de las cárceles de Nicaragua, según la información de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que preside Jerez.

“Nos duele ver a una madre (…) que, afectada por la injusta detención de su hijo, yace en la cama de un hospital desde hace un mes, en muy delicado estado de salud, en vez de estar con alegría y ver a su hijo construyendo la democracia y un mejor futuro para Nicaragua, que son los ideales de Max, pero que para la dictadura es un delito que se paga con cárcel y torturas”, destacó la Alianza, en su petición.

Según el reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, los reos tienen derecho a un "permiso extraordinario de salida transitoria en caso de fallecimiento o enfermedad grave de sus padres, hermanos, cónyuge e hijos", salvo cuando se trate de "internos de alta peligrosidad" o que lleve al convicto al lugar donde cometió el crimen.

La AUN lanzó un "SOS para ver si logramos que Max pueda despedirse a su mamá, aunque ya sabemos que en el pasado con otros casos no ha sucedido, pero queremos intentarlo".