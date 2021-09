Peso mexicano y bolsa pierden en mercado cauto con miras anuncio de Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 17 sep (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa descendieron el viernes en un mercado que operó con cautela, mientras espera conocer el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, en especial indicios sobre los tiempos de una reducción de estímulos.

* La moneda local cotizaba en 20.0132 por dólar cerca del cierre de los negocios, con una depreciación de un 0.41% frente a los 19.9310 del precio de referencia de Reuters del jueves.

* El peso, que registró una pérdida semanal de un 0.65%, también retrocedió en la víspera tras la publicación de sólidos datos de ventas minoristas de Estados Unidos que hicieron avanzar la divisa estadounidense. El dólar alcanzó el viernes máximos de tres semanas.

* Las sólidas cifras estadounidenses reavivaron expectativas de una reducción anticipada de las compras de activos por parte de la Fed, que tendrá su reunión de dos días el martes y miércoles.

* "El evento principal de la próxima semana de negociación es la decisión de política del FOMC", dijo Edward Moya, analista de OANDA. "El presidente de la Fed, Powell, puede dar pistas de que la reducción no será rápida, lo que posiblemente indique que la Fed no terminará hasta el próximo invierno lo que significa que las subidas de tipos no se producirán hasta 2023", añadió.

* El índice referencial local S&P/BMV IPC bajó 1.69% a 51,307.71 puntos con un elevado volumen de 598.6 millones de títulos negociados. La plaza retrocedió en la semana un 0.42%.

(Reporte de Miguel Angel Gutiérrez)