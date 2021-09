Ohtani no lanzará este viernes con los Angelinos por una lesión

El abridor japonés Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, en una fotografía de archivo. EFE/Jason Szenes

Chicago (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El abridor japonés Shohei Ohtani no subirá al montículo para lanzar el viernes por los Angelinos de Los Ángeles debido a un brazo dolorido que podría impedirle seguir como lanzador por el resto de la temporada.

"Si persiste algún tipo de dolor, quizás no se le podrá ver lanzar", declaró el piloto de los Angelinos Joe Maddon previo al partido de este jueves contra los Medias Blancas de Chicago.

Ohtani (9-2 y efectividad de 3.36) acusó la molestia al soltar el brazo el miércoles. Maddon dijo que planteó la posibilidad que el favorito por el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana no pueda lanzar por el resto de la campaña durante una reunión que mantuvieron a nivel de equipo.

Maddon añadió que no se contempla que el astro japonés sea examinado por un doctor o cuándo podrá volver a intentar soltar el brazo.

Ohtani, de 27 años, no lanza desde el pasado 10 de septiembre, cuando permitió seis carreras y nueve imparables en 3 1/3 entradas en una derrota frente a los Astros de Houston.

Maddon mencionó que Ohtani podría intentar seguir lanzando con el objetivo de acreditarse su décima victoria.

"(Diez victorias) siempre lucen mejor que nueve", comentó Maddon. "Pero no puedes permitir que eso sea el factor principal".

La molestia en el brazo no impedirá que Ohtani siga desempeñándose como bateador designado.

Ohtani amaneció el jueves como el segundo de las mayores con 44 jonrones y 74 imparables de extrabase y cuarto con un porcentaje de slugging de .599.

"Su aportación ofensiva al equipo estará más que garantizada en lo que resta de temporada", adelantó Maddon.