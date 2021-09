Mineral de hierro por debajo de los US$100 señala más problemas

(Bloomberg) -- El mineral de hierro se hundió por debajo de los US$100 la tonelada, después de que las medidas de China para limpiar su sector industrial altamente contaminante provocaron un colapso rápido y brutal.

Los precios se han reducido a más de la mitad desde que alcanzaron su punto máximo en mayo, a medida que la mayor siderúrgica del mundo intensifica las restricciones de producción para cumplir un objetivo de volúmenes más bajos este año, y una fuerte desaceleración en el sector inmobiliario de China perjudica la demanda.

La caída del mineral de hierro lo convierte en uno de los productos básicos de peor desempeño y un caso atípico en un auge más amplio para el aluminio, que se disparó a un máximo de 13 años, para el alza de los precios del gas y para los futuros del carbón que alcanzaron niveles sin precedentes.

Una caída a los dos dígitos por primera vez desde julio del año pasado sería un alivio para los productores de acero, pero un golpe para las principales mineras del mundo que han disfrutado de grandes ganancias durante el repunte del primer semestre. También son malas noticias para el principal productor de mineral de hierro, Australia, donde el componente clave de la fabricación de acero genera alrededor del 40% de las exportaciones de bienes.

Los futuros del mineral de hierro se han desplomado más del 20% esta semana.

La creciente venta masiva del mineral de hierro provocó un aumento de la volatilidad al nivel más alto en cinco años, y UBS Group AG dijo que la caída “se ha desarrollado más rápido de lo esperado”. Los inventarios en los puertos son un 10% más altos que el año anterior y las expectativas de que la demanda china se debilite aún más coinciden con las previsiones de un aumento de la oferta mundial. UBS prevé que los precios promediarán los US$89 el próximo año, un recorte del 12% frente al pronóstico anterior.

Expansión del acero

Es una historia diferente para el acero, donde los precios permanecen elevados. El mercado sigue con poca oferta, ya que los recortes de producción de China superan significativamente la demanda en declive, según Citigroup Inc.

China ha insistido repetidamente en que las acerías reduzcan la producción este año para limitar las emisiones de carbono. Ahora, se podrían avecinar más restricciones para garantizar cielos azules durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las medidas están comenzando a surtir efecto, con la producción de acero en el nivel más bajo en 17 meses en agosto y señalando una caída a principios de septiembre. Los volúmenes deben caer un 8,7% interanual en los últimos cuatro meses para lograr una producción anual estable, según China International Capital Corp.

Grandes mineras

Las acciones de las productoras de mineral de hierro como Rio Tinto Group, BHP Group, Vale SA y Fortescue Metals Group Ltd. sintieron el impacto. Es probable que la caída de los precios pese sobre las ganancias que acompañaron la valorización anterior de las cotizaciones.

Los mayores productores pueden hacer frente a precios más bajos, ya que sus costos de producción pueden ser inferiores a US$20 la tonelada, pero el impacto será mayor para las mineras más pequeñas. Esos operadores tienden a reiniciar o aumentar la producción cuando el mercado se recupera con fuerza, y procesos como el transporte del mineral desde las minas a los puertos hacen que esas empresas sean más sensibles a las oscilaciones de los precios.

