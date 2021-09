17-09-2021 Manolo Santana reaparece, visiblemente deteriorado, tras la muerte de Mila Ximénez. MADRID, 17 (CHANCE) Después de una dura batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2020, Mila Ximénez fallecía el pasado 23 de junio dejando un hueco imposible de sustituir no solo en 'Sálvame' sino también en el corazón de la audiencia, ya que la colaboradora se había convertido en uno de los rostros más queridos y carismáticos de la pequeña pantalla en los últimos años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de una dura batalla contra el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2020, Mila Ximénez fallecía el pasado 23 de junio dejando un hueco imposible de sustituir no solo en 'Sálvame' sino también en el corazón de la audiencia, ya que la colaboradora se había convertido en uno de los rostros más queridos y carismáticos de la pequeña pantalla en los últimos años.



Un fallecimiento del que ya ha pasado casi tres meses durante los que Manolo Santana ha permanecido completamente recluido en su domicilio de Marbella. A excepción de un vídeo compartido en redes sociales en el que el veterano tenista demostraba su buen estado de forma con la raqueta pese a los constantes rumores sobre su delicado estado de salud, el exmarido de Mila Ximénez todavía no se había dejado ver públicamente después de la muerte de la madre de su hija Alba, con quien mantenía una tensa relación desde su separación en 1986.



Sin embargo, Manolo ha abandonado hoy su 'retiro' para asistir, como presidente de honor, a la presentación de la próxima edición del Mutua Madrid Open de tenis en Madrid. Acompañado por su mujer, Claudia Rodríguez, visiblemente encorvado, mucho más delgado y con evidentes dificultades para caminar, el extenista ha desatado todas las alarmas sobre su estado de salud con esta impactante reaparición.



Y es que a pesar de que la colombiana - protegiendo en todo momento a su marido de las preguntas y sin soltarlo un solo momento - afirma que "Manolo está muy bien y ha venido como siempre como un luchador que es", las imágenes hablan por si mismas y el extenista ha preocupado por su delicado aspecto físico, su mirada ausente oculta bajo unas gafas de sol, y sus problemas de movilidad.



En su vuelta a la vida pública tras el fallecimiento de Mila, Claudia ha ejercido de "escudo humano" en su afán por proteger a Manolo de las preguntas, pero no ha podido evitar que le preguntásemos cómo se encuentra y si ha podido hablar con Alba tras la muerte de su madre. Algo que ha preferido no contestar, dejando en el aire si ha retomado la relación con su hija pequeña tras esta dolorosa pérdida. En el siguiente vídeo, las imágenes más impactantes de Manolo Santana