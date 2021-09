Luis García: "Villarreal es un equipazo y Unai, un técnico poco valorado"

El entrenador del Mallorca Luis García da instrucciones a sus jugadores durante un partido. EFE/Luis Tejido

Palma, 17 sep (EFE).- Luis García, entrenador del Mallorca, calificó de "equipazo" al Villarreal, que el domingo visita el estadio Son Moix a las dos de la tarde, y de "poco valorado" a su técnico Unai Emery.

"El Villarreal lleva desde tiempo haciendo las cosas bien y Unai le ha dado un gen competitivo muy alto. Mantenerse tanto años en Primera es muy difícil y su cantera es un espectáculo", explicó García en rueda de prensa.

Según el técnico madrileño "Unai es uno de los mejores entrenadores a nivel nacional; tiene cuatro Europa League, hay otros más valorados, pero que no han ganado nada".

"Nosotros tenemos que estar a nuestro nivel ante un rival que para mi está a la altura del Sevilla. El Villarreal tiene experiencia, calidad, gol y banquillo", dijo el técnico mallorquinista al ser preguntado por el equipo que él dirigió durante seis partidos a finales de 2018 (cuatro derrotas y dos empates) antes de ser destituido.

"Nunca hablaré mal de un equipo en el que he estado; todo lo contrario, estoy agradecido a quienes me contrataron. Son situaciones que pasan y solo tengo buenas palabras para el Villarreal. Me quedo con lo bueno, entrené al filial y sumamos 100 puntos, fue una experiencia muy bonita", señaló.

García confirmó en la rueda de prensa que no podrá contar con los centrales Antonio Raíllo, Martín Valjent y Franco Russo, ni tampoco con el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta, todos con problemas físicos.

"Tengo decidido quién jugará (en el eje de la defensa), y solo les pido que no lo matéis, porque nos estará ayudando. (Josep) Gayá debutará en Primera ante el Villarreal o en el próximo partido frente al Real Madrid; solo les digo que la implicación de la plantilla es muy alta, y eso me agrada porque hasta cuatro jugadores se me han ofrecido para jugar de central", explicó.

El preparador de los bermellones también se refirió al reencuentro de Take Kubo y Fer Niño, cedidos por el Real Madrid y Villarreal, con sus compañeros del "submarino amarillo"

"Lo de Fer y Kubo son casos especiales; Fer debe demostrar madurez, es del Villarreal pero ahora defiende al Mallorca", señaló García, quien también dio su opinión sobre el horario del partido (dos de la tarde) y la posibilidad de que acuda menos aficionados de lo habitual.

"Pido a nuestra gente que venga al campo porque les necesitamos. Es vital jugar con público, que vengan aficionados con ganas de animarnos para ayudarnos a perder el mínimo posible de partidos en casa", remarcó Luis García.