Las lesiones marcan el inicio de la temporada entre Valencia y Baskonia

EFE/EPA/Georgia Panagopoulou/Archivo

Vitoria, 17 sep (EFE).- Las lesiones marcarán este sábado el inicio de la temporada entre el Valencia Basket y el Baskonia, que se miden en la Fuente de San Luis después de los cuartos de final del curso pasado que acabaron con la temporada azulgrana.

Sander Raieste y Alec Peters causarán baja por el lado vasco, mientras que Xabi López- Aróstegui y Jasiel Rivero no podrán vestirse de corto en el equipo de Joan Peñarroya, que recupera a última hora a Louis Labeyrie y Neno Dimitrijevic.

Ambas escuadras llegan con varias incógnitas a este primer duelo del año, después de una pretemporada con altibajos.

El proyecto de Valencia Basket apostará todo por regresar a la Euroliga a través de la Eurocopa, con un nuevo entrenador y el regreso a casa de Víctor Claver, mientras que el Baskonia tendrá que conjuntar sus siete piezas nuevas en el menor tiempo posible para no dejarse victorias en el tintero.

La defensa, la velocidad y la agresividad serán las señas del nuevo equipo de Dusko Ivanovic que tendrá a Landry Nnoko como hombre de referencia en la pintura hasta que el joven Steven Enoch crezca durante la temporada.

Matt Costello sustituirá en el “cuatro” a Alec Peters, mientras que la línea exterior será el gran valuarte de un equipo que amenazará desde el triple.

“Tenemos que hacer tres cosas durante todo el año: confiar en nosotros mismos, luchar y disfrutar”, explicó Dusko Ivanovic en la rueda de prensa previa.

A su juicio, al Baskonia le ha pasado en pretemporada lo que también le ha ocurrido a muchos equipos: falta de tiempo para preparar la temporada y pocos partidos amistosos.

Sin embargo, el montenegrino, que recordó al fallecido Dusan Ivkovic, no quiere mirar atrás aunque destacó la “falta de carácter” en la abultada derrota de su equipo ante el Bilbao Basket.

“Somos casi un equipo nuevo y siempre que comienza una liga todos tienen ganas de ganar. No pensamos en la revancha, sino que pensamos en poder estar al máximo en todo para ganar”, manifestó el preparador azulgrana.

Sobre el Valencia Basket destacó que tienen una ligera ventaja. Ahora cuentan con “muchos jugadores que se conocen y cuando están en la pista encuentran soluciones por sí mismos”. EFE