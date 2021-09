La tecnología para eliminar la grasa localizada como alternativa a la liposucción, ya disponible en Oviedo y A Coruña

17-09-2021 Coolsculpting ® Elite, la alternativa a la liposucción para acabar con la grasa localizada gracias a la criolipólisis médica. Coolsculpting Elite llega a ambas ciudades para deshacernos de la grasa localizada sin necesidad de cirugía gracias a la criolipólisis médica, de la mano de Coolspace by Aevo MADRID, 17 (CHANCE) Sentirse bien con nuestro reflejo en el espejo, importa. Así lo demuestra el aumento de la demanda en nuestro país de tratamientos médico-estéticos poco invasivos, un 5,4% desde el año 2016, según indica el Estudio socioeconómico y de penetración de la medicina estética en España, realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA COOLSCULPTING ® ELITE



Sentirse bien con nuestro reflejo en el espejo, importa. Así lo demuestra el aumento de la demanda en nuestro país de tratamientos médico-estéticos poco invasivos, un 5,4% desde el año 2016, según indica el Estudio socioeconómico y de penetración de la medicina estética en España, realizado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).



Actualmente, un 35,9% de la población es usuaria de medicina estética y en concreto 4 de cada 10 españoles mayores de 26 años han recurrido a ella en alguna ocasión. Afortunadamente, ya no es necesario pasar por quirófano para sentirnos bien con nuestra imagen, ya que la medicina estética ha logrado desarrollar tratamientos con resultados excelentes que no conllevan cirugía.



Es el caso de la criolipólisis médica, cuyo objetivo es eliminar la grasa localizada de forma no invasiva a través del frío. Comúnmente es llamado "adelgazamiento por frío", debido a que las células grasas desaparecen con las bajas temperaturas. No requiere cirugía ni tampoco el empleo de agujas, por lo que la piel no sufre ningún tipo de daño y la recuperación es tan rápida que a las pocas horas el paciente puede realizar vida normal. Además, sus efectos son permanentes gracias a que se reduce el número de adipocitos.



Coolspace by Aevo, buscando los mejores resultados en los tratamientos de eliminación de grasa localizada, han apostado por la mejor tecnología en criolipólisis médica que hay hoy en día en el mercado, el dispositivo CoolSculpting Elite de Allergan Aesthetics, que desembarca por fin en ciudades como Oviedo y A Coruña



Indicado tanto para hombres como mujeres que deseen eliminar la grasa localizada de las distintas zonas de su cuerpo, CoolSculpting Elite es el único equipo del mercado que llega a -11 grados de temperatura, consiguiendo reducir una media del 27% de la grasa localizada en la zona tratada en cada sesión. Los resultados de este tratamiento de criolipólisis médica se empezarán a notar pasado un mes desde la sesión, mientras que los resultados definitivos se podrán ver pasados tres meses. A diferencia de la liposucción, no se presentará flacidez en la zona tratada. Actualmente, se pueden tratar las zonas del cuerpo que el paciente desee, desde la barbilla hasta las rodillas.



Cabe señalar que Coolsculpting Elite es el único dispositivo que posee la patente mundial en la tecnología Freeze Detect, lo cual garantiza que todas las células grasas tratadas reciben el frío de manera constante y uniforme sin dañar los tejidos adyacentes, obteniendo así los mejores resultados definitivos y con total seguridad para el paciente.



Para disfrutar de la última tecnología en criolipólisis médica con Coolsculpting Elite y deshacerte de la grasa localizada, este tratamiento ya se encuentra operativo en A Coruña gracias a Coolspace by Aevo, concretamente en su clínica de la calle Fernando Macías, 8- 2A, y en Oviedo en su clínica de la calle General Elorza, 75.