La necesidad albiazul frente a la irregularidad rojilla en Mendizorroza

Imagen de archivo de un partido entre Alavés y Osasuna. EFE /Adrián Ruiz Hierro

Vitoria/Pamplona, 16 sep (EFE).- Un necesitado Deportivo Alavés, que todavía no ha conseguido ningún punto esta temporada, recibe este sábado a un irregular Osasuna en el estadio de Mendizorroza, que recupera poco a poco el colorido con una entrada permitida de hasta el 60 % por primera vez desde que comenzó la pandemia.

Los de Javi Calleja comienzan a tener leves urgencias en esta quinta jornada de la Liga al ser, junto al Getafe, el único equipo que no ha conseguido sumar en este curso tras medirse a Real Madrid, Mallorca y Valencia.

Además los babazorros regresan a la competición 22 días después, al haber sido aplazada la cuarta jornada ante el Villarreal.

La guinda la podrán los 11.904 espectadores que podrán entrar al coliseo de los babazorros y dar ambiente a un partido que siempre es especial entre alaveses y navarros.

De los últimos cinco encuentros entre ambas escuadras, cuatro han caído del lado pamplonica, mientras que el curso pasado, los vitorianos pudieron empatar en El Sadar.

Para este duelo, el técnico alavesista cuenta con las bajas de Pere Pons y Javi López, con lesiones musculares, y se ha sumado a ellos Édgar Méndez, que sufrió un esguince de rodilla en el entrenamiento del jueves.

Esto obligará al entrenador a hacer cambios en su “once” inicial en el que es posible que entre el uruguayo Facundo Pellistri por primera vez, en lugar del extremo canario.

Fernando Pacheco defenderá la portería local y es posible que repitan en el centro de la zaga Florian Lejeune y Matt Miazga, con la ayuda de Ximo Navarro y Rubén Duarte en los laterales.

Con Pere Pons en el dique seco, todo apunta a que Tomás Pina y Mamadou Loum ocupen el doble pivote, con el apoyo de Manu García en la zona más ofensiva.

Luis Rioja está llamado a ocupar una banda, mientras que Joselu Mato volverá a ser la referencia de un equipo que solo ha anotado un gol y lo ha hecho desde los once metros.

Los navarros tratarán de recuperar la confianza perdida ante el Valencia con una victoria que devuelva la alegría a la parroquia rojilla. El 1-4 encajado en casa empañó el buen arranque de temporada que cuajaron los de Jagoba Arrasate con dos empates y una victoria a domicilio en Cádiz que otorgó tranquilidad a la entidad navarra.

El entrenador de Osasuna ha indicado en la rueda de prensa previa al choque que sus futbolistas deberán estar “al 100% en concentración, en agresividad y con los cinco sentidos para ser un equipo fiable” y así poder competir con todas las garantías.

Las facilidades en defensa y los errores en concentración y de contundencia que dieron los pupilos de Arrasate contra los valencianos no gustaron al entrenador de Berriatua, quien en la rueda de prensa posterior les dio un toque de atención a modo de prevención de cara al partido de mañana.

“Tenemos que dar continuidad a lo bueno que estamos haciendo y corregir los errores. No por haber sufrido un revés debemos cambiar todo, el equipo estuvo a gran nivel ante el Valencia durante el primer tiempo y la idea tiene que ser continuista”, ha hablado Arrasate sobre la dolorosa primera derrota del curso y sobre el camino a seguir.

Con 34 jornadas por disputar, la tranquilidad en Pamplona en máxima. Los notables cursos anteriores y la creencia en el trabajo diario del equipo hacen que los nervios no hayan llegado todavía a la capital navarra.

Ante Budimir ha entrado en la convocatoria, por lo que el croata podrá ayudar a Osasuna si Arrasate lo considera oportuno. El delantero cada vez esta mejor de su pubalgia y los 8 millones acordados con el Mallorca por su traspaso comienzan a pesar a un futbolista que el año pasado logró perforar la meta contraria en 11 ocasiones.

Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Miazga o Laguardia, Duarte; Loum, Pina, Manu García; Luis Rioja, Pellistri y Joselu.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Torres, Moncayola, Darko, Rubén García; y Kike García.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

VAR: David Medié Jiménez (Comité catalán).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 21.00 horas.

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (20º, 0 puntos); Osasuna (11º, 5 punto).

La clave: La falta de ritmo del Alavés tras 22 días sin competir.

El dato: El Alavés no ha ganado a Osasuna en los cinco últimos duelos.

Las frases: Calleja: “Tenemos que llegar con más gente al área rival”.

“Tenemos que dar continuidad a lo bueno que estamos haciendo”, Jagoba Arrasate.

El entorno: Mendizorroza aumenta su aforo al 60 % y contará con 11.904 aficionados en sus gradas.