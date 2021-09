La evolución del palco VIP que lleva LaLiga a China con sello español

El delantero chino del RCD Espanyol Lei Wu durante un partido. EFE/Julio Muñoz

Madrid, 17 sep (EFE).- Uno de los nuevos axiomas de la industria del deporte es que el aficionado va más allá de quien acude al estadio, incluso del que lo ve por televisión. Los próximos palcos VIP de LaLiga serán a distancia, en China, y no solo para ver el partido, sino también para disputarlo.

Este es el objetivo de la empresa española VRM, que acaba de firmar un acuerdo con la organizadora de los campeonatos de fútbol españoles para poner en marcha en el gigante asiático acciones que irán más allá del visionado de los encuentros, con el objetivo de ofrecer una acción publicitaria a las marcas interesadas.

Su planteamiento es que los clientes de la compañía interesada que son invitados al visionado de, por ejemplo, un 'Clásico' entre Real Madrid y Barcelona reciban mucho más: una experiencia en un estadio profesional en China en el que disputen su propio duelo entre blancos y azulgranas, con presencia de embajadores de LaLiga.

"Ellos harán su propio 'Clásico', pero después de jugar el partido verán el real, y antes del encuentro por una pantalla uno de los jugadores les dirá: 'Vosotros habéis jugado, ahora es nuestro turno'", relata en conversación con Efe Juan Marí Guillot, consejero delegado de VRM.

Conexiones con jugadores antes y después del partido, con representantes chinos en el escenario del encuentro para el análisis, incluso una entrevista postpartido por videoconferencia con alguno de los protagonistas son algunas de las posibilidades que ofrecerá esta empresa española tras el acuerdo de tres años con LaLiga, que les faculta a hacerlo con todos los partidos de cada jornada.

UNA VENTANA NUEVA PARA LAS MARCAS EN EL MAYOR MERCADO DEL MUNDO

"Gracias a nuestra tecnología abrimos ventanas exclusivas de difusión con LaLiga para marcas globales o locales en territorio chino", añade Guillot.

Las previsiones de esta compañía barcelonesa (cuyas siglas responden a Virtual and Real Management, que podría traducirse como gestión virtual y real) que forma parte del grupo empresarial Dinamarka, dedicado a la publicidad, incluyen al menos hacer una decena de actividades de este tipo durante esta temporada, centradas en ciudades del sur del país como Shangái, Shenzhen o Guangzhou.

Esperan recibir como clientes a marcas interesadas en posicionarse en el mercado chino y darse a conocer a posibles socios comerciales o clientes. "China es el mayor mercado del mundo, y también habrá marcas locales que se beneficiarán de desarrollar lazos con LaLiga, porque el 'Clásico' es una marca global", añade.

Para la competición también supone el beneficio añadido de llegar a nuevos clientes. "Gracias a este acuerdo con VRM podemos ir un paso más allá y ofrecer experiencias que no sólo se centren en el partido, sino en todo lo que ocurre antes, durante y después", señaló el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, en el comunicado que anunció la colaboración.

MÁS ALLÁ DEL FÚTBOL

Las ambiciones de esta compañía española, con sedes en Barcelona, Madrid y Valencia, y que pretende abrir próximamente una oficina en China, van mucho más allá del fútbol.

Ya gestionan 'hospitalitys' virtuales para torneos de tenis como el Conde de Godó de Barcelona, el ATP 250 de Amberes (Bélgica) y el Torneo de Buenos Aires, de la misma categoría; y están en conversaciones con competiciones de otros deportes más allá del balón y la raqueta para ampliar sus servicios.

"Queremos convertirnos en la mejor solución a nivel global, ofrecer una experiencia única en la vida gracias a nuestra tecnología y a las marcas", asegura a Efe Guillot.

Su objetivo es añadir nuevos acuerdos para ofrecer un servicio multicompetición a las empresas, que podrán seleccionar cuál es el evento deportivo que más se ajusta a sus clientes para realizar experiencias más acordes a sus objetivos. LaLiga es su primer paso, al que esperan que sigan muchos más.

Miguel Ángel Moreno