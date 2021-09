Jessica Cediel y las últimas 5 fotos que han revolucionado en Instagram

Jessica Cediel (@jessicacedielnet) causó un gran éxito en su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 639.619 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más relevantes fueron:





Camaleónica… ✌️😉 ⭐️ 🎬 Cual es tu foto favorita? 🤩





Quédate con la persona que te hace sentir completa, no con la que te rompe en mil pedazos…🥀🙏🏻 #tbt🔙📸





Me da igual 🤷🏻‍♀️😜😑😴 Y a ti?





Cuida a quien le das tu tiempo ⏱, cuida a quien le das tu atención 👀, cuida lo que sientes 🫀 y lo que escuchas 🦻… No todo el mundo llega a tu vida con buenos deseos. No todo el mundo se alegra con tu felicidad, con tu salud, con tus logros y tus triunfos. A veces es mejor cerrar puertas, cortar lazos y sacar todo aquello que te lastima ( sean personas, cosas o situaciones ) No tengas miedo a decir NO. No tengas miedo del que dirán 👄 CUIDA TU MUNDO 🧠🌍… no olvides que aquí estamos sólo por un ratico, así que has todo lo posible por llevarte contigo los mejores momentos! ❤️





Si te miraras con los ojos que yo te veo… ✌️😜🖤✨

Jessica Eliana Cediel Silva nació en Bogtá, Colombia el 4 de abril de 1982. Es una periodista, modelo y presentadora de televisión colombiana, reconocida por haber presentado los programas Muy buenos días, Estilo RCN y Nuestra semana, nuestra tele, de RCN Televisión.

Desde 2014 hasta el 22 de noviembre de 2016 fue parte del panel de presentadores de Univision, el 22 de noviembre de 2016 regresó nuevamente al país para presentar Yo me llamo de Caracol Televisión.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana. En 2002, antes de terminar sus estudios, participó en el concurso Señorita Bogotá, que elige la representante de la capital colombiana al Reinado Nacional de la Belleza, donde Jessica quedó como virreina de la capital.

Su carrera en los medios comenzó como modelo publicitaria para comerciales de televisión y revistas. Su primera aparición como presentadora de televisión fue en el programa Bravissimo de Citytv, en la sección Bogotaneando.