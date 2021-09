Ivonne Reyes nos confiesa el momento personal que está pasando

17-09-2021 IVONNE REYES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 17 (CHANCE)



Siempre que hemos querido escuchar a Ivonne Reyes hablar de Pepe Navarro o de la guerra judicial que tiene con el presentador de televisión, la hemos visto despotricar a gusto contra el que asegura que es el padre de su hijo. Ahora, la colaboradora está en otro momento de su vida y ya no quiere oír hablar de él, de hecho no ha querido confesar en qué punto se encuentra su guerra.



Ivonne Reyes cuando la preguntan por Pepe Navarro: "Estamos bien, estamos bien. Yo estoy bien y la verdad es que solo voy a hablarte de la fashion". En cuanto a cómo se encuentra su hijo Alejandro explica: "Mi hijo dice que él está muy feliz, que está contento, tiene salud y está muy bien, estudiando".



La colaboradora está muy pendiente del estado de salud de Juan Peña: "Sí, le mandé un mensaje ayer y estoy muy pendiente y ahora lo llamaré. Le conozco y sé que va a salir, hay que tener mucha tranquilidad, hacer caso y descansar. Le mandé un mensaje y estoy muy pendiente".



En cuanto a cómo ha pasado el verano: "Pues súper bien. Súper verano de playa y demás no, que es lo que me encanta, pero sí que he conocido una parte de Asturias y yo en la vida he hecho tanto turismo aquí interno en España que la verdad que tengo que decir que ha sido la primera vez que llevo dos años sin salir de España y de verdad que ni me he asfixiado ni nada. Me queda mucho por conocer, mucho por transmitir, mucho por grabar, mucho por conectar y de verdad, que maravilla, que paisajes, que gastronomía. He estado en el norte súper bien".