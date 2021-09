Ibon Navarro: "El Coosur Real Betis juega el mismo baloncesto que nosotros"

El entrenador del Morabanc Andorra, Ibon Navarro, en una imagen de archivo EFE/Lavandeira jr

Andorra La Vella, 17 sep (EFE).- Ibon Navarro, técnico del MoraBanc Andorra, tiene claro que no habrá duelo de estilos este sábado (20.45 horas) ante un Coosur Real Betis que, según dijo, "quiere jugar el mismo baloncesto que nosotros y, por tanto, pronostico un partido complicado".

El MoraBanc llega a está primera jornada con la duda del lesionado Nacho Llovet y de David Jelínek, que se vacunó y le hizo reacción la vacuna con un proceso febril. Si los dos son finalmente baja, Ibon Navarro no tendrá que hacer ningún descarte.

"Todos los entrenadores nos gustaría tener más días para llegar mejor al primer partido, pero llegamos bien. Es la primera semana, a excepción de Jelínek, que entrenamos con todos los disponibles", comentó.

El Coosur Real Betis, dirigido por Joan Plaza, tiene ocho caras nuevas respecto a la temporada pasada y ha realizado una pretemporada que ha dejado buenas sensaciones.

El MoraBanc no ha ganado ningún partido de los que ha disputado contra equipos ACB y en la pretemporada sólo superó a los equipos franceses del Limoges y el Pau Orthez.

"El Betis tiene un poco de todo en su plantilla. Vrenz Bleijenbergh, con el cual nos enfrentamos en la Eurocopa, les da un plus por su juventud, pero tienen jugadores con experiencia y caché. Además de un entrenador de primerísimo nivel que ha conseguido tener una versión mejorada", aseguró Ibon Navarro.

El técnico de Vitoria también elogió al pívot Marko Todorovic, fichaje estrella de los andaluces: "Es como si fuera un base. Es un cinco abierto con mucha visión de juego y además crea muchos espacios para Carrington, Evans y Bertans".

Navarro también espera que sea una temporada sin muchas lesiones: "Si tenemos salud para mi ya será una buena temporada".

Por su parte, el base Clevin Hannah también tuvo buenas palabras para el rival de mañana: "Tienen muy buen equipo y muy buen entrenador. Será un partido duro, pero como todos los que se disputan en la Liga ACB".

Sobre los cinco fichajes del club, el base norteamericano los elogió: "Han llegado muy buenos jugadores que nos ayudarán a dar un paso más".

Al ser preguntado sobre qué se espera a nivel personal, dijo: "Seguir igual. Siendo importante para el equipo y ayudar a adaptarse a los recién llegados. Eso sí, lo más importante de todo es que el equipo juegue bien y gane partidos".