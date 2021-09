Hola México Film Festival regresa a Los Ángeles del 17 al 25 de septiembre

Imagen de archivo del director y fundador del festival de cine Hola México, Samuel Douek. EFE/Javier Rojas

Los Ángeles (EE.UU.), 17 sep (EFE).- Hola México Film Festival, el evento de cine mexicano más importante fuera de ese país, arranca este viernes en Los Ángeles con una edición física que se prolongará hasta el 25 de septiembre y coincide con el mes en el que Estados Unidos celebra la Herencia Hispana.

La cita, que alcanza ya su 13ª edición, comenzará en Downtown Los Ángeles con la proyección de "Perdida", el thriller del cineasta Jorge Michel Grau (“Somos lo que hay”), que inaugurará una semana en la que la capital del cine estadounidense conocerá los últimos trabajos del país vecino.

"Si Walt Disney, Mickey Mouse y Universal pueden estar en los cines, por qué no iba a estar Hola México", explicó a Efe el director y fundador, Samuel Douek, sobre el regreso del festival al formato físico después de organizar una cita digital el año pasado, por culpa de la pandemia.

El Hola México Film Festival contará en su 13ª edición con 21 películas, repartidas en cuatro secciones: México Ahora, Documental, El Otro México y Nocturno. Las proyecciones podrán seguirse únicamente de manera presencial.

"Todo cine cuenta y hay gente que no solo vive de los superhéroes. Queremos ver cosas de valor, que nos llenen", añadió el director.

Entre los largometrajes más destacados figuran "Hijos de Monarcas" (Alexis Gambis) y "Sin Señas Particulares" (Fernanda Valadez), que para Douek son "unas de las mejores películas mexicanas de los últimos años", además de la original "Rendez-Vous", que se filmó en una única toma.

Por su parte, la sección El Otro México, que busca destacar las experiencias de los mexicanos que "casi nunca están retratadas en la pantalla", presentará "Corazón de Mesquite", una cinta de Ana Laura Calderón que sigue el sueño de dedicarse a la música de una joven indígena.

En el apartado documental, Hola México acercará "Cosas que no Hacemos", "La Vocera" y "Volverte a Ver".

"Últimamente, el cine mexicano está muy interesado en la justicia social, en lo que está pasando en México, ya no solo en las matanzas o el narcotráfico, sino el residuo que queda en las familias o en el país. Estamos analizando las resacas", indicó Douek.

Las cintas, que conforman la principal muestra de cine mexicano en el extranjero, se exhibirán en español con subtítulos en inglés en las sedes del festival, Regal LA Live y LA Plaza de Cultura y Arte.