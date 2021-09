Fútbol/Primera.- (Previa) Pulsos en Vallecas, Elche y Vitoria por eludir la zona baja

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El derbi madrileño Rayo Vallecano-Getafe, el valenciano Elche-Levante y el regional Alavés-Osasuna mide la ambición por eludir la zona baja de la tabla, al margen del Atlético de Madrid-Athletic Club en el Wanda Metropolitano, en los encuentros de este sábado de la quinta jornada de LaLiga Santander.



Con la ilusión desbocada en la presentación del delantero colombiano Radamel Falcao y la moral de la goleada contra el Granada y el empate ante el Levante, el Rayo afronta a un Getafe en el que Míchel está cuestionado con la confianza de sumar su tercera jornada seguida invicto.



Esta imagen contrasta con la exhibida por el 'Geta' en la dolorosa derrota (0-1) ante el Elche en la pasada jornada, que ha alimentado las dudas del proyecto de Míchel. El club azulón, más acostumbrado a rondar las plazas delanteras, tratará de evitar, sin el lesionado Arambarri, la quinta derrota consecutiva para no agravar aún más la herida.



El delantero argentino Lucas Boyé y el central Pedro Bigas causarán baja en el 'argentinizado' Elche de Fran Escribá, que podría hacer debutar a Pastore contra un Levante que ha mostrado una buena imagen, pero al que se le resiste la victoria -tres empates contra Cádiz, Real Madrid y Rayo y la derrota con la Real Sociedad- en el arranque de curso.



En Vitoria, el Alavés tendrá otra oportunidad de estrenar el casillero de triunfos ante Osasuna, en el que el delantero croata Ante Budimir, la gran apuesta 'rojilla' tras pagar 8 millones de euros este verano por su fichaje, podría ser clave para rehacerse de la abultada goleada (1-4) contra el Valencia y auparse a la parte alta.



--JORNADA 5.



- Viernes 17.



RC Celta-Cádiz 21.00.



Díaz de Mera (C. Castellano-Manchego).



- Sábado 18.



Rayo Vallecano-Getafe 14.00.



Cordero Vega (C. Cántabro).



Atlético de Madrid-Athletic Club 16.15.



Gil Manzano (C. Extremeño).



Elche-Levante 18.30.



Ortiz Arias (C. Madrileño).



Deportivo Alavés-Osasuna 21.00.



Hernández Hernández (C. Las Palmas).



- Domingo 19.



Mallorca-Villarreal 14.00.



Del Cerro Grande (C. Madrileño).



Real Sociedad-Sevilla 16.15.



Mateu Lahoz (C. Valenciano).



Real Betis-Espanyol 18.30.



Soto Grado (C. Riojano).



Valencia-Real Madrid 21.00.



González Fuerte (C. Asturiano).



- Lunes 20.



FC Barcelona-Granada 21.00.



Jaime Latre (C. Aragonés).