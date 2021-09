Fútbol/Primera.- Previa del Atlético - Athletic Club

El Atlético aparca la decepción de 'Champions' ante un rival en racha



Los de Simeone reciben a un Athletic que busca su tercer triunfo consecutivo



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid busca este sábado en el Wanda Metropolitano (16.15 horas/Movistar LaLiga), con la posibilidad de auparse al liderato en solitario, mantener su invicto en LaLiga Santander en una quinta jornada en la que se enfrenta a un Athletic Club que tampoco ha caído todavía y que aspira a meterse en posiciones de 'Champions'.



El coliseo rojiblanco vuelve a acoger el segundo partido en cuatro días después de su frustrado estreno europeo ante el Oporto (0-0). Tras un duelo con escasas ocasiones y muchas imprecisiones, los de Diego Pablo Simeone tendrán una oportunidad para recuperar sensaciones y meter presión a sus rivales.



Ahora mismo, tres puntos separan a los primeros (10), el líder Real Madrid, el Valencia y el propio Atlético, del octavo clasificado, el RCD Mallorca, con FC Barcelona y Sevilla FC con las mismas unidades que los bermellones por su partido aplazado de la pasada jornada.



Con un apasionante choque entre madridistas y valencianistas el sábado, los del 'Cholo' podrían dormir en lo más alto de la tabla si son capaces de superar al cuadro vasco, que no consigue ganar en casa colchonera -ni en el Vicente Calderón ni en el Metropolitano- desde enero de 2011.



La racha de victorias ligueras ante el RC Celta (1-2) y el Elche (1-0) se vio frenada ante el Villarreal, donde un tanto en propia puerta de Aïssa Mandi rescató un punto en el descuento para el cuadro rojiblanco (2-2), que una semana después volvió a la senda del triunfo en el RCDE Stadium (1-2), también sobre la bocina.



Para su encuentro ante los 'leones', el técnico argentino tendrá las ausencias de Thomas Lemar y Koke, ambos lesionados contra el Oporto. El francés sufrió una elongación en el cuádriceps y tuvo que abandonar en la primera mitad el partido ante los portugueses y el capitán tampoco pudo terminar el encuentro por otra lesión muscular.



Así, Rodrigo de Paul parece tener la pole de los menos habituales para entrar en el once. El argentino, que solo fue titular este curso ante el Elche, tendrá una oportunidad para reivindicarse ante el 'Cholo'. Arriba, Griezmann podría formar junto a Luis Suárez, con la incertidumbre de si la afición local le volverá a pitar.



EL ATHLETIC BUSCA LA TERCERA CONSECUTIVA



Enfrente, el Athletic Club espera romper su gafe como visitante ante el Atleti, que ya se extiende por 12 partidos, y confirmar su buen inicio liguero con su tercer triunfo seguido. Los de Marcelino García Toral marchan quintos con ocho puntos, a uno del cuarto puesto de la Real Sociedad, y se mantienen invictos.



En sus primeros compromisos, empataron con el Elche (0-0) y el Barça (1-1), pero después subieron una marcha más para vencer al Celta (0-1) y al Mallorca (2-0). Además, son el equipo menos goleado del campeonato (1) junto al Sevilla, que cuenta con un partido menos.



El preparador asturiano contará con las bajas por lesión de Yeray Álvarez, Oihan Sancet, Yuri Berchiche y Peru Nolaskoain y previsiblemente repetirá el once de la última jornada, con Raúl García e Iñaki Williams -autor de dos de los cuatro tantos hasta ahora del equipo- formando la dupla ofensiva.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO: Oblak; Felipe, Giménez, Hermoso; Trippier, Marcos Llorente, Kondogbia, Carrasco, De Paul; Griezmann y Luis Suárez.



ATHLETIC CLUB: Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García y Williams.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.