Francia/Alemania.- Merkel y Macron se comprometen a mantener una estrecha cooperación franco-alemana

PARÍS, 17 (DPA/EP)



La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se han comprometido este jueves a mantener una estrecha cooperación en materia internacional.



En una reunión celebrada este jueves por la tarde en París, ambos han tratado temas como las relaciones europeas con los países del este y la situación en Afganistán, que ha centrado gran parte del encuentro.



Antes de iniciar el encuentro, Merkel ha manifestado que ambos abordarían la retirada de la OTAN del país centroasiático y lo que esto significará para las futuras misiones en la lucha contra el terrorismo. Por su parte, Macron ha mostrado su intención de conversar sobre las conclusiones que Europa tenía que sacar de la situación.



Siguiendo con la crisis afgana, Merkel y Macron han expresado su apoyo a los países fronterizos con Afganistán que han acogido a personas tras la toma del poder por parte de los talibán.



En este sentido, Macron ha aseverado que seguirán trabajando para sacar del país a los ciudadanos europeos y a los afganos amenazados y ha reiterado el compromiso con la asistencia humanitaria para los afganos.



Por otra parte, el presidente francés también ha advertido de que estaría atento a las relaciones de los talibán con las organizaciones terroristas en el territorio.



Además de las cuestiones internacionales, ambos han discutido sobre el futuro de la Unión Europea, según ha indicado Merkel. Las decisiones importantes se tomarán a finales de este año y durante la próxima presidencia francesa del Consejo de la UE, que comenzará el próximo mes de enero.



La canciller ha asegurado a Macron que Alemania seguirá siendo un socio fiable durante el periodo de transición tras las elecciones, que determinarán un nuevo Gobierno.



Alemania quiere hacer todo lo posible "para que no se paralicen las decisiones necesarias", ha incidido la canciller.



Uno de los temas de la agenda europea es el clima, ha continuado Merkel, para añadir que el objetivo es "progresar en la protección del clima y al mismo tiempo no perder la base industrial en Europa".



La canciller alemana dejará su cargo a finales de este mes, tras 16 años al frente de la política alemana, pero Macron ha garantizado que esta no sería la última visita de la líder a París.



Anteriormente, fuentes del Elíseo dijeron que la visita de despedida de Merkel a Francia no tendría lugar hasta después de las elecciones alemanas.



El mandatario francés ya recibió la semana pasada en París a los candidatos a la cancillería de los socialdemócratas (SPD) y de los democristianos (CDU) de Merkel, Olaf Scholz y Armin Laschet, respectivamente.