Falcao, por un nuevo debut goleador en el Rayo Vallecano

Radamel Falcao, durante su presentación como nuevo jugador del Rayo Vallecano el jueves 16 de septiembre. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 17 sep (EFE).- El Rayo Vallecano será el octavo equipo del delantero colombiano Radamel Falcao García durante una carrera en la que ha tenido cuatro debuts goladores, cifra que espera aumentar este sábado en Vallecas en el que podría ser su primer juego con los franjirrojos, ante el Getafe en la quinta jornada de LaLiga Santander.

Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Turquía y España son los países en los que 'El Tigre' ha desplegado su fútbol. Así han sido sus estrenos en cada una de las escuadras de primera división en las que jugó:

SU LLEGADA AL PROFESIONALISMO Y AL GOL CON 'LA BANDA CRUZADA'

Pronto se cumplirán 16 años de su estreno en el fútbol profesional, ya que un 2 de octubre del 2005 'El Tigre' saltó por primera vez al césped Monumental de Núñez con la primera de River Plate y demostró estar a la altura del reto tras anotar un doblete que concretó la remontada por 3-1 sobre Independiente de Avellaneda.

OPORTO, SU PRIMERA EXPERIENCIA EN EUROPA

Falcao es recordado por los títulos que consiguió en el Oporto (2 Ligas, 2 Copas de Portugal, 2 Supercopas y una Liga Europa) y las alegrías que le brindó a la afición de los 'Dragones Azules', las cuales iniciaron con el gol que le dio a su equipo el empate a uno como visitante frente al Paços de Ferreira en su presentación ante el público europeo.

EL SALTO A LA ELITE CON EL ATLÉTICO DE MADRID

En su llegada al fútbol español el atacante samario supo escribir una historia con el Atlético de Madrid que en su momento fue idílica, pero que no tuvo el mejor inicio el 10 de septiembre del 2011 ante el Valencia, encuentro en el que disputó 90 minutos durante los que no pudo evitar la caída del club colchonero como visitante por 1-0.

CON LA ZURDA EN EL MÓNACO, UN INICIO CON EL PIE DERECHO

Su reencuentro con los debuts goleadores se dio en su inesperada partida a Francia, donde el 10 de agosto del 2013 con el Mónaco marcó con la izquierda el 2-0 final del duelo como visitante frente al Girondins de Burdeos. En 2016, durante su segunda etapa, firmó su regreso con gol en la caída ante el Fenerbahce por 2-1 en Liga de Campeones.

INGLATERRA, AVENTURA DIFÍCIL DESDE EL COMIENZO

Con el Manchester United tuvo sus primeros 23 minutos el 14 de septiembre de 2014 en la goleada por 4-0 ante el Queens Park Rangers donde no vio puerta y con el Chelsea el 2 de agosto del siguiente año en la derrota por 1-0 ante el Arsenal en la final de la Community Shield en la que solo jugó la segunda parte.

UNA GRAN BIENVENIDA EN EL INFIERNO DE ESTAMBUL

Ante más de 40 mil personas, el internacional colombiano que días antes había sido recibido por los aficionados del Galatasaray como el mejor fichaje de los últimos años respondió ante la euforia del club turco con el gol que les dio el triunfo ante el Kasimpasa por la cuarta jornada de la Superliga el 13 de septiembre del 2019.

Ahora, el máximo anotador en la historia de la selección de Colombia con 35 goles aguarda por tener minutos este sábado en su posible primera actuación con el equipo de Vallecas y celebrar un tanto junto a su afición, la misma que lo recibió en multitud el pasado jueves.