"Everybody's Talking About Jamie", esperanza a través del movimiento drag

Madrid, 17 sep (EFE).- "Everybody's Talking About Jamie", una atrevida comedia musical basada en hechos reales y que llega este viernes a las pantallas de todo el mundo, pone sobre la mesa la temas como la revolución del movimiento drag, la transfobia o la importancia del valor de ser uno mismo frente a lo que digan los demás.

"Es una historia de coraje, del valor que tuvo un joven de 16 años a enfrentarse a toda una sociedad para cumplir su sueño, ir al baile de graduación del instituto vestido de drag. El amor incondicional de su madre y sus amigos harán que salga adelante frente a un padre que no le apoya y a unos compañeros de clase que intentan arruinar su desfile", explica a EFE Jonathan Butterell sobre la cinta de Amazon Prime.

La verdadera historia de Jamie Campell (Sheffield, Inglaterra) ya se contó en 2011 en el documental biográfico de BBC Three "Jamie: Drag Queen at 16" ("Jamie: Drag Queen a los 16") dirigido por Jenny Popplewell, que a su vez inspiró al dúo formado por Butterell y Tom MacRae a convertirla en un musical en 2017, y a dirigir y escribir el guión de la película cuatro años después.

"Vi a un niño, un muchacho de 16 años, bajarse de un autobús en una comunidad de clase trabajadora, una comunidad que conocía porque era muy similar a la que crecí, y decir directamente a la cámara: 'Mi nombre es Jamie y quiero ser una drag queen'. Luego, la cámara le enfoca con este fabuloso par de tacones", cuenta el director.

Butterell confiesa que se enganchó al documental, a ese amor incondicional de una madre hacia su hijo: "Vi crear a todos una comunidad alrededor del joven, un espacio seguro en el que él podría ser él mismo. Por lo que me vi en la necesidad de contar esta historia", agrega.

En la piel de Jamie se mete un joven Max Harwood, elegido de entre más de 3.500 aspirantes, que se enfrenta no solo a una historia real sino a su primer papel protagonista. "Para mí fue una auténtica sorpresa, mi primer papel, en un musical en el que tengo que cantar, bailar y vestirme de drag, fue maravilloso, la verdad", indica el actor.

A pesar de ello reconoce que tuvo mucho trabajo para prepararse el papel y que saliera como él quería, ya que "tenía que parecer real y no un estereotipo": "El conocer a Jamie me ayudó mucho. Le observé, le estudié y profundicé eso para el papel", aclara. Asimismo, añade que él nunca había hecho de drag, por lo que también tuvo que prepararse muy bien esa parte.

En los últimos años el movimiento drag se ha convertido en un fenómeno mundial, es una revolución, y para muchos un modo de vida. Programas como "Ru Paul" o "Drag Race" han dado voz a este colectivo, que todavía hoy sigue muy poco visibilizado.

"Lo que han hecho esos programas es que en todo el mundo se conozca el drag. Ahora hay niños pequeños haciendo y queriendo ser drag y creo que eso es muy especial, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia como esta, no solo enseñan el lado fabuloso y lo glamuroso, si no también a la persona", apunta el director.

"Me quito el sombrero ante todas esas fabulosas drag queens que hubo y que hay ahora. Lo que están haciendo por la sociedad y por la visibilización es fabuloso, definitivamente son unas reinas", incide Harwood sonriendo.

La película es un grito de esperanza para todos aquellos niños y adolescentes que se visten de mujer con los vestidos de su madre o amigas a escondidas y se ponen sus tacones buscando mostrar su verdadero ser.

"Con suerte esta película ayudará a mucha gente, le inspirará a tener el valor para decir lo que son, o eso espero -remarca el joven actor-. Espero que la gente que la vea encuentre su camino, el que le hace feliz y le apasiona, y sobre todo, que lo pueda hacer sin miedo", añade Butterell.

La película, que tenía previsto su estreno en las salas, pero que por la situación sanitaria actual ha tenido que estrenarse en streaming, completa el reparto con Sarah Lancashire como Margaret (madre), Lauren Patel como Pritti Pasha (mejor amiga) y Richard E. Grant como la leyenda del drag Hugo Battersby, también conocido como Loco Chanelle.

Silvia García Herráez