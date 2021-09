Estadounidenses ante las peores condiciones de compra en décadas

(Bloomberg) -- La confianza del consumidor estadounidense aumentó levemente a principios de septiembre, pero se mantuvo cerca de un mínimo de casi una década, mientras que las condiciones de compra de bienes domésticos duraderos se deterioraron a su peor nivel desde 1980 debido a los altos precios.

El índice preliminar de confianza de la Universidad de Michigan subió a 71 desde 70,3 en agosto, según datos publicados el viernes. La cifra estaba rezagada frente a la estimación mediana de 72 en una encuesta de economistas de Bloomberg.

Las condiciones de compra de bienes domésticos duraderos, viviendas y vehículos de motor cayeron al nivel más bajo en décadas. El informe indica que las caídas se debieron a quejas sobre los altos precios. Los consumidores esperan que la inflación suba 4,7% durante el próximo año, igualando el nivel más alto desde 2008.

La variante delta del coronavirus amortiguó la confianza del consumidor y llevó a los economistas a rebajar sus previsiones de crecimiento del tercer trimestre a medida que la actividad económica se ralentiza. La preocupación por el alza de los precios también ha provocado un deterioro de la confianza en los últimos meses.

“Aunque los hogares de mayor edad, más pobres y menos educados aún citaron la disminución de los niveles de vida, en los últimos meses, las quejas sobre el alza de los precios han aumentado entre los hogares más jóvenes, más adinerados y con más educación”, dijo en un comunicado Richard Curtin, director de la encuesta.

El indicador de la universidad de las condiciones actuales cayó a 77,1, el más bajo desde abril de 2020, desde 78,5. Una medida de las expectativas aumentó a 67,1 desde 65,1, según la encuesta realizada del 25 de agosto al 12 de septiembre.

Si bien los encuestados se mostraron algo más optimistas a principios de septiembre sobre las perspectivas a corto plazo de la economía y sus finanzas, la confianza es más débil que en los últimos meses. La perspectiva a largo plazo de los consumidores para la economía se redujo a un mínimo de una década, según el informe.

